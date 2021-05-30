قطر تتهم مهاجرا كينيا بالحصول على أموال لنشر معلومات مضللة

وجّهت السلطات القطرية للعامل الكيني "مالكولم بيدالي" تهمة تلقي أموال من جهة أجنبية بغرض نشر معلومات مضلّلة، حسب ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن مكتب الاتصال الحكومي القطري.

وقال المكتب -في بيان- إن تحقيقا شاملا في القضية أدى إلى تحويلها إلى النيابة العامة وتوجيه هذه التهم لبيدالي، مؤكدا أنه سيخضع للمحاكمة.

وأشار المكتب الحكومي إلى أن بيدالي التقى السفير الكيني في الدوحة وممثلين من منظمة العمل الدولية، وأنه يحصل على الاستشارة القانونية والتمثيل قبل موعد المحاكمة.

وكانت منظمة العفو الدولية قد طالبت بالإفراج عن بيدالي بعد نحو 3 أسابيع من توقيفه.

وقالت المنظمة إن العامل الكيني حارس أمن ومدوّن وناشط، وقد تحدث بصوت عال عن محنة العمال المهاجرين مثله، وكتب لعدد من المنصات على الإنترنت.

وذكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر أن بيدالي "يعامل بطريقة لائقة"، وأن موظفين من السفارة الكينية قاموا بزيارته. كذلك أجرى اتصالات مع أسرته ومع منظمة العمل الدولية.