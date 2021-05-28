خلال التحقيق لم يتم سؤاله عن أية وقائع محددة تتعلق بالاتهام، بل على العكس، تم استجوابه حول تاريخ عمله الصحفي وآرائه الفكرية.

أصدرت أسرة الصحفي والإعلامي المصري توفيق غانم بيانا أكدت فيه اعتقاله قبل أيام من منزله في مدينة 6 أكتوبر، غرب محافظة الجيزة.

وأوضحت الأسرة أن قوات الأمن فتشت المنزل وصادرت عددا من متعلقاته الشخصية منها هاتفه الشخصي وجهاز حاسوب محمول، ولم يتم بعد توضيح سبب اعتقاله أو التهم الموجهة له، وفق البيان.

وأوضحت الأسرة أن غانم تم اقتياده إلى جهة غير معلومة، وأضافت "طوال الفترة الماضية لم نكن نعلم مكان احتجازه أو الجهة التي تحقق معه، بالإضافة لقلقنا على صحته، حيث إنه مصاب بمرض السكري وأمراض أخرى بسبب تقدم عمره، إذ يبلغ من العمر 66 عاما، ويحتاج إلى أدوية بشكل يومي".

وتابع بيان الأسرة "أُبلغنا أنه تم عرضه يوم 26 مايو/أيار 2021 على نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس شرقي القاهرة، والتي قامت بتوجيه تهمة الانضمام لجماعة إرهابية له، وتم حبسه احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق".

وذكر البيان أن غانم "لم يتم سؤاله خلال التحقيق عن أي وقائع محددة تتعلق بالاتهام، بل على العكس، تم استجوابه حول تاريخ عمله الصحفي وآرائه الفكرية".

وحتى كتابة البيان لا تعلم أسرته مكان احتجازه، علما أنها تقدمت ببلاغات بالواقعة عقب القبض عليه لتمكينه من التواصل معها ومع محاميه قبل التحقيق معه.

اعتقال الصحفي #توفيق_غانم وإخفاءه قسريا لعدة أيام، وظهوره بعدها في النيابة لتقرر حبسه احتياطيا 15 يومًا على ذمة اتهامه بالانضمام إلى جماعة محظورة.

وأعربت أسرته عن قلقها بشأن سلامته وصحته، ومطالبة بإطلاق سراحه..#الحرية_لتوفيق_غانم pic.twitter.com/52f2ocRfCj — صوت الزنزانة (@ZenzanaVoice) May 27, 2021

وقد تقلد توفيق غانم العديد من المناصب الصحفية على مدى مسيرة امتدت أكثر من 30 عاما، وترأس عددا من المؤسسات الإعلامية أبرزها "ميديا إنترناشونال" (Media International) التي أدارت موقع "إسلام أون لاين" على مدى 10 سنوات.

ياحزن قلبي هلاقيها منين ولا منين

من موت احبابي واعتقال اخواني واضطهاد زوجتي

مش عيب عليكم تفرجوا عن واحد وتقبضوا علي عشرة

افرجوا عن الجميع وارفعوا الظلم عن الجميع وإلا والله الذي لا اله الا هو ليغشانا عذابا من عنده لن نستطيع له ردا وما #سد الخراب عنا ببعيد #الحرية_لتوفيق_غانم — Hesham Gaafar (@HeshamGaafar8) May 27, 2021

وشغل أيضا منصب مدير المكتب الإقليمي لوكالة الأناضول للأنباء بالقاهرة حتى تقاعده في عام 2016.

لا يمكن وصف اعتقال الصحفي الكبير الأستاذ #توفيق_غانم إلا بالجريمة المنظمة التي تنال من كل وسطية و اعتدال و تغلق كل منافذ الضوء الذي يمكن أن يتسلل في نفق انتكاسة #مصر سياسيا و اجتماعيا.#الحرية_لتوفيق_غانم — Ali Zalat (@ALIZALAT) May 27, 2021

وتطالب أسرة غانم السلطات المصرية بإطلاق سراحه على ذمة التحقيقات، حتى ولو كان ذلك مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية، لا سيما أنه صحفي متقاعد منذ عام 2016 وليس له نشاطات من أي نوع، وفق البيان.