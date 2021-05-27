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هآرتس تنشر صور وأسماء وقصص 67 طفلا فلسطينيا قتلتهم إسرائيل

صور وأسماء وقصص 67 طفلا فلسطينيا قتلهم الاحتلال الإسرائيلي وفق ما نشرت صحيفة هآرتس (الجزيرة)
صور وأسماء وقصص 67 طفلا فلسطينيا قتلهم الاحتلال الإسرائيلي وفق ما نشرت صحيفة هآرتس (الجزيرة)
27/5/2021

نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية على صفحتها الأولى صور وأسماء وقصص 67 طفلا فلسطينيا قتلهم الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه الأخير على غزة.

وعلقت الصحيفة قائلة إن 67 طفلا قتلوا في غزة؛ هذا ثمن الحرب. وذكرت أن حمادة (13 عاما) وابن عمه عمار (10 سنوات) قتلا أثناء عودتهما من المدرسة، أما يحيى (13 عاما) فكان ذاهبا لشراء البوظة.

وعثر على جثث أميرة (6 سنوات) وإسلام (8 سنوات) ومحمد (9 أشهر) بجانب جثة والدتهم تحت الأنقاض.

وأشارت الصحيفة إلى أن ديما (15 عاما) كانت متميزة في دراستها، وإلى أن أسامة (5 سنوات) كان يحرص على مظهره الجميل، أما صهيب (12 عاما) فكان له ببغاء مدجن.

وعلقت الصحيفة بأنه عندما يبدأ القادة الحرب، فإن الأطفال يدفعون عادة الثمن أكثر من غيرهم.

المصدر : الجزيرة

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