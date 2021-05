طالبت لجنة حماية الصحفيين الدولية السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن الصحفي المصري المستقل جمال الجمل الذي تدهورت صحته إلى حدّ الخطورة في أثناء احتجازه في سجن طرة بالقاهرة، مشيرة إلى أنباء عن إصابته بفيروس كورونا خلال احتجازه.

وقال جوستين شيلاد، الباحث الأول بلجنة حماية الصحفيين "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن تدهور صحة الصحفي جمال الجمل في السجن، بخاصة أنه ما كان ينبغي أن يُقبض عليه بالأساس.. على السلطات المصرية الإفراج الفوري عن الجمل والتثبت من حصوله على الرعاية الطبية المناسبة التي يحتاج إليها بشدة".

وذكرت تقارير أن الجمل يعاني أعراض فيروس كورونا، مثل آلام الصدر والجسم، لكنه لم يخضع للفحص، في حين رفضت سلطات السجن طلب نقله إلى المستشفى، حسب تلك التقارير الإخبارية.

#Egypt: “Egyptian authorities must immediately release journalist Gamal al-Gamal and ensure that he receives the proper medical attention he gravely needs.” said @CPJMENA's Senior Researcher @JShilad.https://t.co/kTFstohnuu

