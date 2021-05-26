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حريات|الولايات المتحدة الأميركية

بعد انتقادات لطردها متعاطفة مع فلسطين.. أسوشيتد برس تراجع سياساتها الإعلامية

أكثر من 100 من موظفي الوكالة قلقون بسبب المعاملة التي لقيتها زميلتهم إميلي ويلدر (الأوروبية)
أكثر من 100 من موظفي الوكالة قلقون بسبب المعاملة التي لقيتها زميلتهم إميلي ويلدر (الأوروبية)
26/5/2021

قالت وكالة "أسوشيتد برس" (Associated Press) للأنباء إنها ستعيد النظر في سياساتها الإعلامية بسبب الانتقادات التي تلقتها إثر فصلها إحدى موظفاتها لتعاطفها مع الحقوق الفلسطينية.

وذكرت الوكالة الأميركية عبر صفحتها على تويتر، أمس الثلاثاء، أن أكثر من 100 من موظفيها قلقون بسبب المعاملة التي لقيتها زميلتهم السابقة الصحفية إميلي ويلدر.

وأشارت الوكالة إلى أن لجنة من المتطوعين ستُشكل وتقدّم حتى سبتمبر/أيلول المقبل مقترحات للمؤسسة (الوكالة) تتعلق بإجراء تغييرات في مبادئ التعاطي مع وسائل التواصل الاجتماعي.

والجمعة الماضية أوقفت الوكالة الصحفية ويلدر عن العمل، بسبب انتقادها طريقة تعاطي وسائل الإعلام مع الممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في حي الشيح جراح بمدينة القدس المحتلة.

وأرسلت إدارة الوكالة رسالة بالبريد الإلكتروني إلى موظفيها تبلغهم فيها قطع علاقتها مع الصحفية ويلدر، وانتشرت فحوى الرسالة لاحقًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي حديثها لصحيفة "واشنطن بوست" (Washington Post)، أعربت الصحفية الأميركية اليهودية ويلدر عن استغرابها من عدم معرفة المبادئ الإعلامية التي خرقتها، مبينة أنها لا تعلم المبادئ التي تذرعت بها الوكالة في قرار الفصل.

 

المصدر : وكالة الأناضول

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