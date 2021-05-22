مالك برج "الجلاء" المُدمّر بغزة يشكو إسرائيل للمحكمة الجنائية الدولية

أعلن جواد مهدي، مالك برج "الجلاء"، الذي دمّرته المقاتلات الإسرائيلية بمدينة غزة في 15 مايو/أيار الجاري، أنه تقّدم بشكوى رسمية لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل.

وقال مهدي لوكالة الأناضول "إنه تقدّم الجمعة بشكوى رسمية، لدى المحكمة الجنائية الدولية، لمقاضاة إسرائيل على تدميرها للبرج المدني والسكني"، وأوضح أنه أوكل منظمة "إفدي" (AFD) الدولية لحقوق الإنسان، ومقرها بروكسل، للبدء بإجراءات المقاضاة.

بدورها، قالت المنظّمة، على موقعها الرسمي، إنها تقدّمت بشكوى إلى "مكتب الادعاء العام للجنائية الدولية نيابة عن مالك مجمع برج الجلاء، الذي كان يضم عددا من وكالات الأنباء الدولية والمحلية، وكذا العديد من مكاتب المحامين والأطباء".

وتابعت "البناية ضمن المنشآت المدنية المحرم استهدافها بموجب القانون والاتفاقات الدولية"، مؤكدة أن مخالفة الاتفاقات الدولية وتدمير البرج يعدان "جريمة حرب قائمة الأركان تستدعي إجراء تحقيق دولي من الجنائية الدولية".

وأشارت إلى أن الشكوى مرفقة بتوكيل الضحايا وعدد من التوثيقات القانونية، والتي تساهم في تشكيل قناعة السيدة المدعية العامة، وفق ما تقتضيه المادة 15 من نظام روما الأساسي للمحكمة.

ولفتت المنظمة إلى أن "عضوية فلسطين في المحكمة، تُلزمها بتوفير الحماية القانونية الكافية لها، وتعجيل إجراءات التحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي تحقيقا لمبدأ عدم إفلات الجناة من العقاب".

ويضم برج الجلاء، المكوّن من 13 طابقا، نحو 25-30 مؤسسة إعلامية (محلية ودولية) من بينها مكتب قناة الجزيرة القطرية ووكالة "أسوشيتد برس" (Associated Press) الأميركية، ومكتب مدني، ونحو 30 شقّة سكنية على الأقل.

والاثنين، دعت منظمة العفو الدولية إلى التحقيق في القصف الإسرائيلي، الذي دمّر "برج الجلاء" الذي يضم مكاتب مؤسسات إعلامية دولية بقطاع غزة، واستهدف منزلا بمخيم "الشاطئ".

وبدأ فجر الجمعة، سريان وقف لإطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، بعد 11 يوما من العدوان على قطاع غزة.

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جراء اعتداءات ارتكبتها شرطة الاحتلال والمستوطنون في مدينة القدس المحتلة، خاصة المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، في محاولة لإخلاء 12 منزلا فلسطينيا، وتسليمها لمستوطنين.

وتصاعد التوتر في قطاع غزة بشكل كبير بعد إطلاق إسرائيل عملية عسكرية واسعة فيه منذ 10 مايو/أيار الجاري، تسببت بمجازر ودمار واسع في المباني والبنية التحتية.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على أراضي السلطة الفلسطينية والبلدات العربية بإسرائيل، عن 279 شهيدا، بينهم 69 طفلا، و40 سيدة، و17 مسنا، فيما أدى إلى أكثر من 8900 إصابة، منها 90 صُنفت على أنها شديدة الخطورة. ​​