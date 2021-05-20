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حريات|فلسطين

دعوا لتطبيق حق العودة: في وثيقة.. مئات اليهود يطالبون بوقف عنصرية إسرائيل

الشرطة الإسرائيلية تعتدي بالضرب في وقت سابق على فتيات بالشيخ جراح (الفرنسية)
الشرطة الإسرائيلية تعتدي بالضرب في وقت سابق على فتيات بالشيخ جراح (الفرنسية)
20/5/2021

وقّع مئات اليهود الإسرائيليين على وثيقة إلكترونية تطالب حكومة تل أبيب بوقف الفصل العنصري وبتدخل المجتمع الدولي للدفاع عن الفلسطينيين في غزة والأراضي المحتلة.

وتقول الوثيقة -التي تحمل عنوان "اليهود الإسرائيليون يطالبون بوقف الفصل العنصري الإسرائيلي"- إنها رسالة مفتوحة إلى المجتمع الدولي، وبلغ عدد الموقعين عليها حتى مساء أمس الأربعاء نحو 300 شخص.

وجاء في الوثيقة "نحن، الإسرائيليين اليهود، نعارض أعمال الحكومة الإسرائيلية ونعلن التزامنا العمل ضدها. نحن نرفض قبول نظام التفوق اليهودي وندعو المجتمع الدولي للتدخل الفوري للدفاع عن الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس والجليل والنقب واللد ويافا والرملة وحيفا وفي عموم فلسطين التاريخية".

وأضافت الوثيقة أن الحكومة الإسرائيلية صعدت في الأسابيع الأخيرة  محاولاتها للاستيلاء على منازل الفلسطينيين في القدس الشرقية (بخاصة في حي الشيخ جراح)، وإيواء المستوطنين اليهود فيها بغرض استكمال تهويد المدينة الذي بدأ عام 1967.

وتابعت "خلال شهر رمضان، كثفت القوات الإسرائيلية هجومها العنيف على المسجد الأقصى، في حين أعطت المستوطنين الضوء الأخضر للاعتداء على الفلسطينيين وإيذائهم جسديًا في الضفة الغربية والقدس وجميع أنحاء أراضي 48".

وجاء في الوثيقة أيضا "وبينما نحن نكتب هذا البيان، ترتكب إسرائيل مجزرة أخرى في غزة، ورفضت العديد من دعوات الوسطاء للتفاوض على اتفاق لوقف إطلاق النار مع حماس، وواصلت قصف الأحياء في غزة. ويستمر الحصار اللاإنساني على ما يقرب من مليوني شخص".

وقال الموقعون في رسالتهم "ندعو المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية الحالية، ولتبنّي مطالب حركة مقاطعة إسرائيل".

كذلك دعوا إلى سحب الاستثمارات من إسرائيل وفرض العقوبات عليها والعمل على إحقاق حق العودة للفلسطينيين وتطبيق العدالة التاريخية للتوصل إلى حل عادل وديمقراطي للجميع، يقوم على إنهاء استعمار المنطقة.

وحتى أمس الأربعاء، بلغ عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة الذي انطلق في 10 مايو/أيار الجاري، 227 شهيدا، بينهم 64 طفلا و38 سيدة، فضلا عن أكثر من 1620 جريحا، حسب وزارة الصحة الفلسطينية بالقطاع، في حين استشهد 28 فلسطينيا، بينهم 4 أطفال، وأصيب قرابة 7 آلاف في الضفة المحتلة خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي.

المصدر : وكالة الأناضول
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