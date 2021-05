صحفيو غزة يواجهون الموت بصدور عارية

أسعف الحظ 3 صحفيين فلسطينيين في النجاة من غارة جوية إسرائيلية شمال قطاع غزة خلال عملهم الميداني في تغطية العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ أيام.

ويقول مصور وكالة الأناضول التركية مصطفى حسونة، للجزيرة نت، إن شظايا صاروخ إسرائيلي أصاب مؤخرة السيارة وتناثرت بداخلها، ولولا أنه كان يرتدي درعًا (سترة واقية) وخوذة صدّتا عنه هذه الشظايا لما بقي حيًّا، في حين أصيب زميله محمد العالول في ساقيه، وأصيب سائق المركبة أيضًا بجروح في جسده.

ونقلت "لجنة دعم الصحفيين" -ومقرّها سويسرا- عن الصحفي في "وكالة فلسطين اليوم" داود أبو الكاس أن ستراتهم الواقية حمتهم من إصابات بليغة محتملة كان يمكن أن تودي بحياتهم.

2 Anadolu Agency journalists injured by Israeli raid in Gaza

Photojournalist Mustafa Hassouna and cameraman Mohammad al-Aloul were injured while covering an Israeli strike in the northern Gaza Strip https://t.co/HO7ZkURj8G pic.twitter.com/WVoFvyAbCO

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) May 13, 2021