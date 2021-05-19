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حريات|فلسطين

خبراء أمميون: استهداف المناطق السكنية بغزة يشكل جريمة حرب

العفو الدولية: إسرائيل أظهرت تجاهلا مروعا لأرواح المدنيين باستهدافها المناطق السكنية (رويترز)
العفو الدولية: إسرائيل أظهرت تجاهلا مروعا لأرواح المدنيين باستهدافها المناطق السكنية (رويترز)
19/5/2021

طالب خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بوقف فوري للتصعيد بين غزة وإسرائيل، ودعوا إلى معالجة المصدر الأساسي للصراع، وهو حرمان الفلسطينيين من حقوقهم الفردية والجماعية.

وأشار الخبراء إلى أن إطلاق إسرائيل للصواريخ على مناطق مكتظة بالسكان في غزة انتهاك للقوانين ويشكل جريمة حرب.

من جانبها، قالت منظمة العفو الدولية إن القوات الإسرائيلية أظهرت تجاهلا مروعا لأرواح المدنيين الفلسطينيين من خلال شن عدد من الغارات الجوية التي استهدفت في بعض الحالات مباني سكنية، مما أسفر عن مقتل عائلات بأكملها -بمن فيهم أطفال- والتسبب في الدمار المتعمد للممتلكات المدنية، في هجمات قد ترقى إلى حد جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

وقد وثقت المنظمة 4 هجمات مميتة شنتها إسرائيل على منازل سكنية دون سابق إنذار، وتحث المنظمة المحكمة الجنائية الدولية على التحقيق بشكل عاجل في هذه الهجمات.

وفي الأثناء، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن نحو 450 مبنى في قطاع غزة، منها 6 مستشفيات و9 مراكز للرعاية الصحية الأولية، دمرت أو لحقت بها أضرار كبيرة منذ بدء العدوان. ولجأ نحو 48 ألفا من بين 52 ألفا من النازحين، إلى 58 مدرسة تديرها الأمم المتحدة.

المصدر : الجزيرة + رويترز
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