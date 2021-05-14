أدان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الخميس، استهداف الجيش الإسرائيلي صحفيين فلسطينيين.

وقال، في بيان "ندين الاستهداف الإسرائيلي لسيارة تحمل شارة (صحافة press) تقل صحفيين فلسطينيين، خلال تغطيتهم الإخبارية في قرية أم النصر شمالي غزة، مما أدى لإصابتهم بجروح خفيفة ومتوسطة".

واعتبرت المكتب الإعلامي، في البيان، أن ذلك يعد انتهاكا واعتداءً صارخا للقانون الدولي الإنساني.

ودعا البيان المنظماتِ الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير إلى الضغط على الاحتلال لوقف الاعتداءات ضد الصحفيين ووسائل الإعلام بالأراضي الفلسطينية، وتوفير الحماية لهم ومقراتهم.

وقد أصيب أمس مصوران لوكالة الأناضول في غزة، جراء قصف إسرائيلي، خلال تغطية الأحداث المتصاعدة شمالي القطاع.

والأربعاء، قالت لجنة حماية الصحفيين (غير حكومية، مقرها نيويورك) إن 8 صحفيين على الأقل أصيبوا إثر الاعتداءات الوحشية التي تمارسها القوات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة.

ومنذ الاثنين، وحتى اللحظة استشهد 119 بينهـم 27 طفلا و11 سيدة إضافة إلى 600 أصيبوا بجروح مختلفة، جراء غارات إسرائيلية وحشية متواصلة على غزة. وفي مواجهات الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، استشهد 4 فلسطينيين، بخلاف مئات الجرحى، وفق مصادر فلسطينية رسمية.