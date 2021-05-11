الأمم المتحدة: نرفض إعاقة عمل الصحفيين تحت أي ظرف

أكدت الأمم المتحدة، رفضها إعاقة عمل الصحفيين تحت أي ظرف من الظروف، وذلك تعليقا على إصابة عدد من الصحفيين خلال تغطيتهم أحداث مدينة القدس المحتلة.

وقال دوجاريك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، الاثنين، بمقر المنظمة في نيويورك "نحن نقف ضد أي شيء يعيق أو يجعل الصحفيين غير قادرين على القيام بعملهم تحت أي ظرف من الظروف".

جاء ذلك في معرض رده على سؤال صحفي بشأن موقف الأمين العام أنطونيو غوتيريش من اعتداء الشرطة الإسرائيلية على صحفيين بوكالة الأناضول، خلال تغطيتهم اعتداءات قوات الاحتلال على المصلين في المسجد الأقصى.

وأعادت الشرطة الإسرائيلية، مساء الاثنين، اقتحام المسجد الأقصى، مستخدمة الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، بعد اقتحامه لمدة 4 ساعات صباح اليوم ذاته، والاعتداء على المصلين فيه.

ومنتصف ليل الاثنين، أفاد بيان للهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 520 فلسطينيا منذ ساعات الصباح، جراء الاعتداءات الإسرائيلية في الأقصى ومدينة القدس.

ومساء الاثنين، أصيب مدير أخبار الشرق الأوسط بوكالة الأناضول تورغوت ألب بويراز بعيارين مطاطيين أثناء اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى.

وفي وقت سابق الاثنين، تعرض مصور الأناضول بالقدس فايز أبو رميلة لاعتداء وحشي بالضرب من قوات الشرطة الإسرائيلية أثناء تغطيته أحداث المسجد الأقصى، كما أصيب المصور مصطفى الخاروف بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وتشهد مدينة القدس منذ بداية شهر رمضان اعتداءات تقوم بها قوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنون في منطقة باب العامود وحي الشيخ جراح ومحيط المسجد الأقصى.