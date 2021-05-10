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حريات|عراق

بعد يوم من مقتل ناشط بارز.. صحفي عراقي يتعرض لمحاولة اغتيال

الكاظمي أمر بإجراء تحقيق عاجل في اغتيال الناشط إيهاب الوزني وتقديم الجناة للعدالة

المراسل أحمد حسن أصيب بالرأس جراء الهجوم ونقل للمستشفى للعلاج (مواقع التواصل)
المراسل أحمد حسن أصيب بالرأس جراء الهجوم ونقل للمستشفى للعلاج (مواقع التواصل)
10/5/2021

تعرض مراسل قناة تلفزيونية عراقية لمحاولة اغتيال قرب منزله بمحافظة الديوانية جنوبي البلاد، وذلك بعد يوم من مقتل ناشط بارز بهجوم مسلح في مدينة كربلاء جنوب بغداد.

وقال المرصد العراقي للحريات الصحفية (منظمة غير حكومية) في بيان الاثنين إن مراسل فضائية الفرات أحمد حسن أصيب بجروح خطيرة، جراء إطلاق مسلح الرصاص عليه في قضاء الشامية بمحافظة الديوانية.

وأفاد البيان بأن المسلح لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة، وتسبب بإصابة المراسل بطلق ناري في الرأس وحالته خطيرة.

ودعا البيان السلطات الأمنية العراقية إلى اتخاذ التدابير الأمنية الكفيلة بتعقب الجناة وتقديمهم للعدالة، والعمل الجاد على وقف جرائم استهداف الصحفيين.

وقالت قناة الفرات العراقية إن مراسلها "فقد الوعي ونقل للمستشفى للعلاج".

تشييع جنازة الناشط  إيهاب الوزني في كربلاء (رويترز)

احتجاجات غاضبة

ويأتي الحادث عقب يوم على اغتيال رئيس تنسيقية الحراك الشعبي إيهاب الوزني قرب منزله بمحافظة كربلاء جنوبي البلاد.

وعلى خلفية الاغتيال، خرجت احتجاجات في عدة مناطق بالعراق بينها كربلاء وذي قار والعاصمة بغداد، في حين أمر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإجراء تحقيق عاجل في الحادث وتقديم الجناة للعدالة.

ومساء الأحد، أضرم مئات المتظاهرين الغاضبين النار في إطارات السيارات الفارغة أمام مبنى القنصلية الإيرانية في كربلاء، احتجاجاً على اغتيال الوزني، متهمين الفصائل المرتبطة بطهران بالوقوف وراء تصفيته.

وقال قائد الجيش العراقي في كربلاء علي الهاشمي في تصريح للصحفيين إن أفواج الطوارئ فرضت طوقا أمنيا حول القنصلية الإيرانية، والوضع في محافظة كربلاء مسيطر عليه بالكامل"، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وبدأت الاحتجاجات في مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، ونجحت حينها في الإطاحة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي، ولكنها توقفت بعد تفشي جائحة كورونا في مارس/آذار عام 2020.

ووفق أرقام الحكومة، فإن 565 شخصا من المتظاهرين وأفراد الأمن قتلوا خلال الاحتجاجات، بينهم عشرات الناشطين الذين تعرضوا للاغتيال على يد مجهولين.

وتعهدت حكومة الكاظمي بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين، لكن لم يتم تقديم أي متهم للقضاء حتى الآن.

المصدر : وكالات

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