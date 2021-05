تعرض مراسل قناة تلفزيونية عراقية لمحاولة اغتيال قرب منزله بمحافظة الديوانية جنوبي البلاد، وذلك بعد يوم من مقتل ناشط بارز بهجوم مسلح في مدينة كربلاء جنوب بغداد.

وقال المرصد العراقي للحريات الصحفية (منظمة غير حكومية) في بيان الاثنين إن مراسل فضائية الفرات أحمد حسن أصيب بجروح خطيرة، جراء إطلاق مسلح الرصاص عليه في قضاء الشامية بمحافظة الديوانية.

وأفاد البيان بأن المسلح لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة، وتسبب بإصابة المراسل بطلق ناري في الرأس وحالته خطيرة.

ودعا البيان السلطات الأمنية العراقية إلى اتخاذ التدابير الأمنية الكفيلة بتعقب الجناة وتقديمهم للعدالة، والعمل الجاد على وقف جرائم استهداف الصحفيين.

وقالت قناة الفرات العراقية إن مراسلها "فقد الوعي ونقل للمستشفى للعلاج".

ويأتي الحادث عقب يوم على اغتيال رئيس تنسيقية الحراك الشعبي إيهاب الوزني قرب منزله بمحافظة كربلاء جنوبي البلاد.

وعلى خلفية الاغتيال، خرجت احتجاجات في عدة مناطق بالعراق بينها كربلاء وذي قار والعاصمة بغداد، في حين أمر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإجراء تحقيق عاجل في الحادث وتقديم الجناة للعدالة.

The moment of murdering Ehab Alwazni by an armed man on motorcycle in #Karbala!#ايهاب_الوزني#ستنتصر_ثورة_تشرين pic.twitter.com/yrL2haUe4q

— Mahmood Al Hassnawi (@Mahmood_Press) May 9, 2021