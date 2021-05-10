طالب نواب في الكونغرس الأميركي بإطلاق سراح السجناء السياسيين في البحرين، وعبّر 13 عضوا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي عن قلقهم من استمرار تأزم حقوق الإنسان في المملكة، داعين لإطلاق سراح السجناء السياسيين بحسب بيان "منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" (ADHRB).

وبحسب بيان المنظمة، عبر بريان شاتز السيناتور عن الحزب الديمقراطي من هاواي عن قلقه من قمع الحكومة لقادة المعارضة والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، منتقدا المحاكمات "التي لا تلتزم بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وسوء معاملة المحتجزين، والقيود على حرية التعبير".

ولفت باتريك ليهي السيناتور البارز عن الحزب الديمقراطي من ولاية فيرمونت لتصويته في الدورة الماضية على مشروع قرار من أجل حظر بيع الأسلحة للبحرين، مؤكدا استمراره في الدفاع عن حقوق الإنسان مع إدارة الرئيس جو بايدن.

وقال كلاي هيغينز النائب عن الحزب الجمهوري من ولاية لويزيانا إن السلطات البحرينية حظرت جميع وسائل الإعلام المستقلة في البلاد، وحلت كل جماعات المعارضة وقمعت المنشورات الناقدة لها على الإنترنت، مستنكرا اعتقال وإدانة -وفي بعض الحالات تعذيب وإعدام- المدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المعارضة، بحسب وصفه.

وقال بيت ستوبر النائب عن الحزب الجمهوري من ولاية مينيسوتا إن حكومة البحرين "ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان على مر السنين، بما في ذلك اعتقال وتعذيب المعارضين السياسيين وتقييد الحق في التعبير والتجمع".

أما توم كاربر السيناتور عن الحزب الديمقراطي من ولاية ديلاوير، فقال "حظرت البحرين جميع الاحتجاجات العامة خلال الربيع العربي"، مسلطا الضوء على ما اعتبره "التعذيب والتمييز والعنف والتعدي على حرية التعبير والمحاكمات الجائرة وزيادة عمليات الإعدام، فضلا عن تقارير عن احتجاز متظاهرين ومنتقدي الحكومة وتوجيه تهم الإرهاب إليهم".

وشملت كلمات أعضاء الكونغرس التي انتقدت حالة حقوق الإنسان في البحرين كلا من بروس ويسترمان النائب عن الحزب الجمهوري من ولاية أركنساس، وجو كورتني النائب عن الحزب الديمقراطي من ولاية كونيتيكت، وسوزان كولنز السيناتور عن الحزب الجمهوري من ولاية مين، وكريس باباس النائب عن الحزب الديمقراطي من ولاية نيوهامبشير، وفرنش هيل النائب عن الحزب الجمهوري من ولاية أركنساس، وليزا مكلين النائب عن الحزب الجمهوري من ولاية ميشيغان، وغريغ بنس النائب عن الحزب الجمهوري من ولاية إنديانا، ومايك كيلي النائب عن الحزب الجمهوري من ولاية بنسلفانيا.

وقالت المنظمة الحقوقية إنها علمت أن بعض أعضاء الكونغرس أرسلوا خطابات إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، طلبوا منه توضيح موقف الإدارة الأميركية تجاه البحرين.