رفعت أمس منظمة "مسلم أدفوكاتس" (Muslim Advocates) دعوى قضائية ضد فيسبوك ورئيسها التنفيذي مارك زوكربيرغ، وشيريل ساندبرغ، المسؤولة الثانية بالشركة، طالبوا فيها بالبدء في أخذ النشاط المعادي للمسلمين على محمل الجد.

وغرد حساب المنظمة على منصة تويتر يقول "لقد رفعنا دعوى قضائية ضد فيسبوك، لقد وعدت فيسبوك بإزالة المحتوى البغيض الذي ينتهك قواعدها، ولكنهم لا يفعلون ذلك، وهم يكذبون على الكونغرس وعليك أيضا".

