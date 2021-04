تصاعدت حملة المطالبة بالإفراج عن الشاب المصري أيمن موسى، طالب كلية الهندسة بالجامعة البريطانية في القاهرة، بشكل ملفت في الساعات الأخيرة، وذلك بعد تفاعل عدد من الفنانين والإعلاميين والرياضيين ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.

ودخل وسم (#عفو_رئاسى_لأيمن_موسى) مؤخرا ضمن قائمة الأكثر تداولا في موقع تويتر بمصر، كما حظي الوسم -إضافة إلى وسوم شبيهة، من بينها (#الحرية_لأيمن_موسى) و(#8_سنين_كفاية)- بتفاعل واسع في مواقع التواصل، حيث شارك الآلاف بالتدوين من خلاله للمطالبة بإخلاء سبيل الشاب أيمن موسى.

واعتقل الشاب خلال أحداث وقعت في ميدان رمسيس (وسط القاهرة) في السادس من أكتوبر/تشرين الأول 2013، في قضية تجمهر شملت 68 آخرين، ووجهت إليهم تهم، من بينها "الشروع في القتل العمد"، و"إتلاف الممتلكات العامة"، و"مقاومة السلطات".

وبعد إحالة المعتقلين إلى محكمة الجنايات، صدر الحكم عليهم جميعا بالسجن المشدد 15 عاما، إضافة إلى الخضوع لمراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات أخرى، وبعد عام ونصف العام رفضت محكمة النقض طعن المتهمين، وبالتالي أصبح الحكم باتا ونهائيا.

وبدأ التفاعل في وسم المطالبة بالعفو عن أيمن باستغاثة من شقيقه شريف، عبر حسابه على موقع فيسبوك، منذ 3 أيام، وحظي بتفاعل واسع تجاوز 20 ألفا من رواد الموقع، كما أعيد نشره أكثر من 17 ألف مرة، ليتحول إلى نداء إنساني، وحملة واسعة النطاق للمطالبة بالإفراج عن أيمن.

وتضمن منشور شريف موسى توضيحا لمعاناة أسرته بعد اعتقال أيمن، الذي تجاوز منذ السادس من الشهر الحالي نصف مدة محكوميته، وعدد شريف في منشوره سمات شقيقه، مشيرا إلى أنه كان "طالبا متفوقا ورياضيا محترما"، لافتا إلى أن أغلب من كانوا معه في القضية شملهم عفو رئاسي.

وناشد شريف في المنشور المسؤولين "النظر لأيمن بعين الرأفة والأبوة، ومعاملته كابن صغير حتى لو أخطأ"، وطالب بإعطائه "فرصة ثانية"، مضيفا "مش كفاية 7 سنين ونصف؟ أخويا كان 19 سنة، ودلوقتي عنده 27 سنة والسنين اللي راحت من عمره دي كفايه".

وإضافة إلى حملة التضامن عبر مواقع التواصل، أطلقت أسرة أيمن وعدد من رفقائه -ومنهم معتقلون سابقون- عريضة إلكترونية، للمطالبة بإصدار عفو رئاسي عنه، بعد قضائه نصف مدة محكوميته، وحظيت بتفاعل آلاف المتضامنين.

وأشار مطلقو العريضة إلى أن القانون يسمح بالإفراج الشَرطي عن المسجون الذي يكمل نصف مدة حكمه، وأن ذلك هو المخرج القانوني الوحيد غير العفو الرئاسي، وطالب أصحاب العريضة بالمساهمة في التوقيع عليها لمساعدة أيمن، الذي ضاعت "أحسن سنين حياته بلا ذنب"، في الحصول على حريته.

وشارك في حملة التضامن مع أيمن عدد من المشاهير، أبرزهم الفنانة ريهام عبد الغفور، والمخرج محمد العدل، والمخرج هشام عفيفي، ولاعب الإسكواش العالمي طارق مؤمن، والإعلامية سالي الدالي، والفنانة يسرا الهواري، ومصمم الأزياء مهند كوجاك، إضافة إلى صفحات شهيرة تحظى بمتابعة من الملايين.

وتضمن تفاعل المشاركين في حملة المطالبة بالعفو عن أيمن التأكيد على أن قضيته إنسانية في المقام الأول، وأنه مستحق لهذا العفو الرئاسي حتى وإن كان مخطئا، خاصة مع انقضاء نصف مدة محكوميته، في حين استحضر عدد منهم نماذج ممن حظوا سابقا بالعفو، رغم إدانتهم بجرائم أشد مما أدين به أيمن.

وفي هذا السياق، استنكر عدد من المتفاعلين أن يحظى الجنائيون ممن ثبتت إدانتهم بجرائم في حق المجتمع، كجرائم القتل العمد وترويج المخدرات بالعفو الرئاسي، في حين يحرم منه المعتقلون في قضايا سياسية كأيمن.

وأبدى مئات المدونين أسفهم على ضياع قرابة 8 أعوام من عمر شاب تميز في دراسته والعديد من الرياضات، متخوفين من أن تتضاعف هذه الأعوام المهدرة في حال لم تتجاوب السلطات مع حملة المطالبة بالعفو عن أيمن.

وشارك في التدوين عبر الحملة عدد ممن عايشوا أيمن في بعض سنوات سجنه قبل أن يُفرج عنهم، واستعرضوا جوانب من معاناته، وآماله التي تبددت مع تطاول سنوات السجن، واللحظات الصعبة التي مر بها بعد أن علم بوفاة والده في 2015.

#Egypt

Ayman Moussa is an outstanding student and athlete. He was arrested in October 2013 and sentenced to 15 years for protesting. He was 19 at the time, and now he's 27 years old. The best years of his life wasted behind bars.#SaveAymanMoussa #عفو_رئاسي_لأيمن_موسى pic.twitter.com/BpdoATzdoV

— Salma El Hosseiny (@salma_ishr) April 8, 2021