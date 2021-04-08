البث الحي
حريات|أوروبا

محكمة أوروبية: التطعيم الإلزامي ضروري في مجتمع ديمقراطي

قرار المحكمة جاء بعد أن لجأ إليها آباء لأطفال رفضت دور حضانة قبولهم لعدم تلقيهم لقاحات ضد كورونا في جمهورية التشيك (الفرنسية)
قرار المحكمة جاء بعد أن لجأ إليها آباء لأطفال رفضت دور حضانة قبولهم لعدم تلقيهم لقاحات ضد كورونا في جمهورية التشيك (الفرنسية)
8/4/2021

قالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن التطعيم الإلزامي "ضروري في مجتمع ديمقراطي"، وذلك في حكم صدر اليوم الخميس (8 أبريل/نيسان 2021) عن الغرفة الكبرى، وهي هيئتها العليا، وفق ما نقلت دويتشه فيله.

قرار المحكمة جاء بعد أن لجأ إليها آباء لأطفال رفضت دور حضانة قبولهم لعدم تلقيهم لقاحات ضد كورونا في الجمهورية التشيكية.

وقال الحقوقي المتخصص في المحكمة نيكولاس هيرفيو ردا على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية، إن "هذا الحكم يعزز إمكانية التطعيم الإلزامي في ظل الظروف السائدة جراء وباء كوفيد-19 الحالي".

لكن الخبير الذي يحاضر في معهد العلوم السياسية في باريس أشار إلى "هامش التقدير الذي تركته المحكمة للدول في سياسة التطعيم الخاصة بها". وقال إن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان "يلاحظ التوافق العام على الآثار المفيدة للتطعيم التي لم تضعفها الآثار الجانبية الحتمية، طالما هناك رقابة علمية صارمة".

وتابع هيرفيو أن المحكمة تؤيد "مبدأ التكافل الاجتماعي الذي يمكن أن يبرر فرض التطعيم على الجميع، حتى أولئك الذين يشعرون بأنهم أقل عرضة لتهديد المرض، عندما يتعلق الأمر بحماية الأشخاص الأكثر ضعفا".

ورأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حكمها أن التطعيم الإلزامي للأطفال في جمهورية التشيك ضد 9 أمراض (الدفتيريا والتيتانوس وشلل الأطفال …) لا يشكل انتهاكًا لأحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن "الحق في احترام الحياة الخاصة".

وشددت على أن "سياسة التطعيم تسعى إلى تحقيق الأهداف المشروعة المتمثلة في حماية الصحة وحقوق الآخرين، من حيث إنها تحمي كلا من الذين يتلقون اللقاحات المعنية والذين لا يمكن تطعيمهم لأسباب طبية".

وأشارت إلى أن هؤلاء "يعتمدون على الحصانة الجماعية لحماية أنفسهم من الأمراض المعدية الخطيرة المعنية". وأضافت المحكمة التي لا يمكن استئناف قراراتها أنه "ينبغي تقديم مصالح الأطفال في جميع القرارات التي تمسهم"، ومن ثم "تتمتع الجمهورية التشيكية بهامش تقدير كبير في هذا السياق".

المصدر : دويتشه فيله

حول هذه القصة

إسرائيل تماطل في تطعيم الأسرى

تتهدد حياة الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإصابة بمرض إنفلونزا الخنازير بسبب مماطلة ادارة السجون في تطعيمهم. ويأتي ذلك في وقت ألغي في قطاع غزة احتفال كان مقررا اليوم بذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حفاظا على صحة المواطنين.

استنكار لحملة التطعيم الأميركية بباكستان

استنكرت منظمة أطباء بلا حدود ما أسمتها بإساءة استخدام الحكومة الأميركية لحملات تطعيم أجرتها بهدف جمع معلومات استخباراتية عن زعيم تنظيم القاعدة المقتول أسامة بن لادن، واعتبرت ذلك إساءة استخدام تهدد الثقة اللازمة لوصول العاملين في الإغاثة لمناطق النزاع.

المزيد من حريات

27 عامًا على مجازر رواندا.. ألف مشتبه ما زالوا طلقاء خارج البلاد

متحف يضم جماجم وعظام ضحايا الكنيسة في رواندا عام 1994 تخليدا لذكرى المذبحة (أسوشيتد برس)

الإهمال الطبي يودي بحياة سجين سياسي بحريني ومنظمة حقوقية تدعو للتحقيق

المعتقل السياسي البحريني عباس مال الله توفي في السجن (مواقع التواصل)

كتاب جديد: نظام الهجرة العالمي يحيل اللاجئين إلى حالة دائمة من النزوح والتهميش

الإحصائيات الرسمية تشير إلى لجوء مئات آلاف السوريين إلى ألمانيا بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011 (الجزيرة)

العفو الدولية في تقريرها السنوي: تردٍّ واضح لوضع حقوق الإنسان في ظل أزمة كورونا

شعار منظمة العفو الدولية "أمنستي" (منظمة العفو الدولية)
الأكثر قراءة

في جدول واحد.. الأعراض الجانبية لثمانية أنواع من لقاحات كورونا

أزمة دبلوماسية بسبب كرسي.. تركيا تستدعي سفير إيطاليا وتندد بتصريحات "مسيئة" لأردوغان

ماريو دراغي (يمين) قال إن أردوغان أهان رئيسة المفوضية الأوروبية (وكالات)

شعر الملكة تيي يثير حيرة رواد مواقع التواصل؟ وعلماء الآثار يوضحون الحقيقة

مومياء الملكة تيي "1398 قبل الميلاد" (غيتي)

لماذا انسحبت الجزائر من مشروع “ديزرتاك” الألماني للطاقة الشمسية؟

الجزائر تمتلك أكبر حجم من الطاقة الشمسية في حوض البحر الأبيض المتوسط (رويترز)