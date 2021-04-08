رغم مرور 27 عامًا على الإبادة الجماعية العرقية في رواندا، لا يزال أكثر من ألف مشتبه بالمسؤولية عن ارتكاب مجازر في هذا البلد، يعيشون في بلدان أخرى، طلقاء ودون محاكمة.

ووفقًا لبيانات وحدة مراقبة الفارّين من الإبادة الجماعية والتابعة لمكتب المدعي العام في رواندا، لا يزال المشتبه بهم في ارتكاب جرائم إبادة جماعية، يعيشون طلقاء في بلدان مختلفة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وهولندا وكندا، دون تعرضهم لأي مساءلة قضائية.

وبسبب أحداث الإبادة الجماعية التي شهدتها رواندا ما بين أبريل/نيسان، ويوليو/تموز 1994، والتي تعتبر واحدة من أكبر مجازر الإبادة الجماعية في التاريخ، أعلنت الأمم المتحدة يوم 7 أبريل/نيسان من كل عام، يومًا لاستذكار ضحايا الإبادة الجماعية التي دارت فصولها في رواندا.

غياب الإرادة السياسية

وقال جان بوسكو سيبوينتور، رئيس وحدة مراقبة الفارين من الإبادة الجماعية، لوكالة الأناضول، إن الدول التي يعيش فيها مشتبهون بالمشاركة في الإبادة الرواندية، لا يمكنها إصدار أحكام قضائية ضد هؤلاء الأشخاص وتسليمهم إلى رواندا بسبب "الافتقار إلى الإرادة السياسية".

وتابع "يعيش هؤلاء (المشتبه بهم) اليوم في بلدان مختلفة بأسماء وهويات مستعارة. الأمر يشكل تحديًا كبيرًا لتعقبهم. بعض منهم حصلوا على جنسيات البلدان التي لجؤوا إليها. والأغرب أن بعض تلك البلدان ليس لديها حتى قوانين تعاقب الإبادة الجماعية".

الناجون يطالبون بتحقيق العدالة

قال جوناثان سينديكوبوابو، أحد الناجين من الإبادة الجماعية في رواندا "الناجون من مجازر الإبادة يريدون أن تتحقق العدالة في أسرع وقت ممكن ومحاكمة المسؤولين".

وتابع "أريد أن أعرف متى ستتحقق العدالة. أولئك الذين تلطخت أيديهم بدماء شعبنا يجب أن يحاسبوا. إذا لم تستطع الدول التي تحميهم محاكمتهم، فعليهم تسليم هؤلاء الأشخاص لرواندا".

كما أوضح سينديكوبوابو أن حكومة رواندا وقعت اتفاقية لتسليم المشتبه بهم مع 10 من أصل 30 دولة يعتقد أنهم يختبئون فيها، ولكنهم يظهرون أنفسهم على أنهم من السكان الأصليين للبلدان التي فروا إليها.

مختفون في الجوار وأوروبا وأميركا

وفقًا لوحدة مراقبة الفارين من جرائم الإبادة الجماعية، فإن 408 من أكثر من ألف مشتبه بهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية يعيشون اليوم في جمهورية الكونغو الديمقراطية، و277 في أوغندا، و63 في ملاوي، و15 في بوروندي، و52 في تنزانيا. ويعيش 47 في فرنسا، و42 في جمهورية الكونغو، و40 في بلجيكا.

وتشير بيانات الوحدة أن 35 مشتبهاً يقيمون في كينيا، و23 يختبئون في الولايات المتحدة و18 في هولندا و14 في كندا.

ويرى خبراء في الوحدة أنه من غير المحتمل أن يتخذ المسؤولون في جمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي وأوغندا إجراءات ضد المشتبه بهم من مواطني هذه الدول، حيث يعرّفون أنفسهم على أنهم من السكان الأصليين لهذه الدول.

جرائم الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994

في الفترة ما بين أبريل/نيسان ويوليو/تموز 1994، شنت عرقية الهوتو حملة إبادة جماعية ضد عرقية التوتسي في رواندا، بعد تحميلهم مسؤولية تحطم طائرة الرئيس الرواندي الأسبق جوفينال هابياريمانا.

وخلال المذبحة التي استمرت 100 يوم في البلاد، لقي أكثر من 800 ألف مواطن رواندي من الهوتو والتوتسي حتفهم.

بدورها، حكمت محكمة رواندا الجنائية الدولية، ومقرها تنزانيا، على 61 شخصًا متهمين بارتكاب مجازر بالسجن المؤبد، فيما برّأت 14 منهم، وأحالت 10 أشخاص إلى محاكم وطنية.