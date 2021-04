يستعرض مقال في موقع "فورين بوليسي" (Foreign Policy) كتابا جديدا عن الهجرة واللجوء، يوضح كيف أن نظام الهجرة العالمي غارق في أوجه القصور البيروقراطية والحماسة الشعبوية ويحيل اللاجئين إلى حالة دائمة من النزوح والتهميش.

يقول كاتب المقال عبد الله عليم، وهو صومالي الجنسية ويقود شبكة المنتدى الاقتصادي العالمي للقادة الشباب الناشئين عبر أفريقيا والشرق الأوسط، إن الدول الغنية تحب الاحتفال بقصص نجاح المهاجرين، لكنها تتجاهل العديد من الذين يحتمل أن يكونوا منتجين.

ويشير الكاتب إلى قصة "ما وراء البحر والرمال" لكاتبها الأميركي تاي ماكورميك التي تؤرخ لحياة عائلة صومالية محاصرة في حالة لا نهاية لها على ما يبدو من انعدام الجنسية، معتبرا أنها قصة إحدى العائلات الصومالية الساعية للحصول على دولة ما تسميها "وطني".

"Pinpricks of light in the darkness."

Join @TyMcCormick & @LWB_USA on 4/19 for a discussion of his new book, Beyond The Sand and Sea: One Family's Quest for a Country to Call Home. Moderated by @CUHistoryDept's Mae Ngai: https://t.co/f3RVpNwOfr

— The Art of Writing (@artofwritingucb) April 1, 2021