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مصر.. إدراج 51 عضوا بالإخوان على قوائم الإرهاب لـ5 سنوات

26 منهم بقرار من النيابة العامة، و25 آخرون بقرار من محكمة جنايات جنوب القاهرة

قانون الإدراج على قوائم الإرهاب يضع مدة زمنية لتوصيف الشخص إرهابيا أو الجماعة إرهابية، مع إمكانية تكراره (الجزيرة)
قانون الإدراج على قوائم الإرهاب يضع مدة زمنية لتوصيف الشخص إرهابيا أو الجماعة إرهابية، مع إمكانية تكراره (الجزيرة)
5/4/2021

أعلنت السلطات المصرية، الاثنين، إدراج 51 عضوا من "جماعة الإخوان المسلمين"، على "قائمة الكيانات الإرهابية" لمدة 5 سنوات.

ووفق وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة "الأهرام" المملوكة للدولة، "قررت النيابة العامة إدراج أسماء 26 متهما من المنتمين إلى جماعة الإخوان، الصادرة ضدهم أحكام جنائية، على قائمة الإرهاب لمدة 5 سنوات".

بينما أفادت الصحيفة ذاتها، بـ"قرار محكمة جنايات جنوب القاهرة، إدراج أسماء 25 متهما من المنتمين إلى الجماعة، على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات، بدايةً من 25 مارس/آذار الماضي".

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، ذكرت صحيفة "اليوم السابع" (خاصة) أن عدد المدرجين على "قوائم الإرهاب" في مصر بلغ 6 آلاف و602 شخص و8 جماعات، بينهم قيادات في المعارضة وجماعة الإخوان.

ويضع قانون الإدراج على قوائم الإرهاب مدة زمنية لتوصيف الشخص إرهابيا أو الجماعة إرهابية، مع إمكانية تكراره، ويترتب عليه إجراءات، بينها المنع من السفر ومصادرة الأموال.

ويقول حقوقيون إن وصف الإرهاب في مصر -بحسب قرائن ومراقبين- لم يعد مقتصرا على آلاف المعارضين والكيانات الإسلامية، إذ طالت "قوائم الإرهاب" ناشطين ليبراليين ويساريين بارزين، مثل قضية ما عرف بـ"تحالف الأمل" العام الماضي.

المصدر : وكالة الأناضول

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