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حريات|قطر

"قصص ملهمة" مبادرة إعلامية للجزيرة تحتفي بالأعمال الإنسانية

المبادرة تُمكّن مشاهدي الجزيرة من المشاركة والتفاعل مع القصص المختارة وتمنحهم فرصة التصويت لأفضل عمل
المبادرة تُمكّن مشاهدي الجزيرة من المشاركة والتفاعل مع القصص المختارة وتمنحهم فرصة التصويت لأفضل عمل
29/4/2021

أطلق مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان -أمس الأربعاء- مبادرة إعلامية تسلط الضوء على نماذج مميزة لأعمال إنسانية ومشاريع فردية حقوقية خيرية في المنطقة العربية.

وتسعى المبادرة إلى تشجيع تلك النماذج التي هدف أصحابها إلى تغيير وضعية مجتمعاتهم إلى الأفضل، وتركوا أثرا إيجابيا في حياة الناس.

المبادرة الجديدة المعنونة بـ"قصص ملهمة" تُعرض أسبوعيا على قنوات الجزيرة ومنصاتها الرقمية، ويتولى المشاهدون ومتابعو صفحات الشبكة اختيار المبادرات الأفضل من بينها، وذلك لدعم أصحابها وتكريمهم في ختام المبادرة.

وتتميز مبادرة "قصص ملهمة" بأنها تُمكّن مشاهدي الجزيرة من المشاركة والتفاعل مع القصص المختارة، وتمنحهم فرصة التصويت لأفضل عمل يستحق صاحبه التشجيع والدعم. وبذلك يصبح المشاهد أو المتابع عضوا تنفيذيا في فريق إنتاج العمل الذي يستمر عدة أشهر، وينتهي بتنظيم احتفالية يحضرها أصحاب المبادرات الفائزة.

وقال سامي الحاج -مدير مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان- "إن هدف المبادرة الأول هو الاحتفاء بالتجارب والمبادرات الحقوقية الإنسانية الملهمة في المنطقة العربية، وتسليط الضوء على الجانب الإنساني لتلك المبادرات وأصحابها وما يحدثونه من أثر إيجابي ملهم في مجتمعاتهم المحلية".

وأضاف الحاج أن القصص الملهمة ستساهم في تحفيز الأشخاص والمجتمعات على تبني هذا النوع من الممارسات الحسنة، وتضيف لمحتوى الجزيرة مادة إعلامية جديدة تستلهم رؤية الشبكة ورسالتها الإنسانية.

وتشارك في الموسم الأول من "قصص ملهمة" مبادرات وناشطون من دول عربية مختلفة، منها مبادرات من سوريا والسودان وموريتانيا وفلسطين وتونس وغيرها.

وأطلق المركز موقعا إلكترونيا خاصا بهذه المبادرة يتضمن تقارير عن أصحاب المبادرات والمشاريع الحقوقية الإنسانية المشاركة.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان

مركز وضعت لبنته الأولى عام 2008 بهدف تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والحريات العامة بالدول العربية بشكل خاص، ترأسه الزميل سامي الحاج الذي عاش لسنوات مرارة الاعتقال بسجن غوانتانامو سيئ الذكر.

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