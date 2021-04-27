البث الحي
حريات|بحرين

نواب بريطانيون يوقعون عريضة تندد بالإساءة لأطفال بحرينيين محتجزين

أطفال بحرينيون في مظاهرة معارضة للحكومة في 19 فبراير/شباط بالمنامة (الفرنسية)
أطفال بحرينيون في مظاهرة معارضة للحكومة في 19 فبراير/شباط بالمنامة (الفرنسية)
27/4/2021-|آخر تحديث: 28/4/202105:21 AM (مكة المكرمة)

وقع 13 نائبا في مجلس العموم البريطاني على عريضة، يعربون فيها عن بالغ قلقهم مما كشف عنه "معهد البحرين للحقوق والديمقراطية" ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" (Human Rights Watch) بشأن انتهاكات حقوق الإنسان ضد 13 طفلا محتجزا في البحرين.

وأشارت العريضة إلى أن 4 معتقلين دون سن 18 أدينوا في 11 مارس/آذار الماضي بعد محاكمتهم كبالغين، وأدين 3 منهم على أساس اعترافات انتُزعت من أطفال تحت التعذيب.

ودعا النواب البريطانيون الحكومة إلى تطبيق "قانون ماغنتيسكي" (Magnitsky Act) ضد المسؤولين البحرينيين الضالعين في هذه المحاكمات.

وطالب النواب، في عريضتهم، بالتنديد العلني بإساءة معاملة هؤلاء الأطفال في البحرين.

مناشدة حقوقية وبيان برلماني

وكانت 20 منظمة حقوقية قد ناشدت في مطلع فبراير/شباط الماضي مسؤولي الاتحاد الأوروبي لإثارة المخاوف بشأن تدهور أوضاع حقوق الإنسان بالبحرين، وذلك أثناء زيارة وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني إلى بروكسل ولقائه -في 10 فبراير/شباط الجاري- مع دائرة العمل الخارجي للاتحاد .

وقالت المنظمات الحقوقية مخاطبة المسؤولين الأوروبيين، إنه نظرا لكون الحوار غير الرسمي بين الاتحاد الأوروبي والبحرين بشأن حقوق الإنسان -الذي كان مقررا عقده في نوفمبر/تشرين الثاني 2020- تم تأجيله إلى أجل غير مسمى "فمن الأهمية بمكان أن توضع مخاوف حقوق الإنسان في قلب محادثاتكم مع المسؤولين البحرينيين خلال الاجتماع القادم".

وكان البرلمان الأوروبي قد طالب البحرين بإيقاف عقوبة الإعدام، لتكون خطوة نحو إلغائها، ودعا إلى مراجعة جميع أحكام الإعدام لضمان احترام المملكة للمعايير الدولية، وإنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

ودعا مشروع القرار -الذي طُرح للتصويت في 11 مارس/آذار الجاري في جلسة عامة ببروكسل- رئيسَ الوزراء الجديد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى استخدام سلطته لدفع البلاد نحو الإصلاح السياسي واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وطالب الدولَ الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بدعم الإفراج الفوري عن المدافعين عن حقوق الإنسان، لكونه شرطا أساسيا لتعزيز التعاون بين الاتحاد والمنامة.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

"أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" تخاطب مجلس حقوق الإنسان بشأن السجناء السياسيين

قدمت “أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” (ADHRB) بيانا مكتوبا إلى مجلس حقوق الإنسان خلال جلسته 46 بشأن السجناء السياسيين بالبحرين، وفق ما أعلنت المنظمة على موقعها الخميس.

المزيد من حريات

برلمانية إسبانية تسائل حكومتها بشأن الانتهاكات الحقوقية "الممنهجة" في البحرين

السؤال أشار إلى أزمة حقوق الإنسان المستمرة ومحنة المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين في البحرين (رويترز)

مصر.. استنكار واسع لإعدامات شملت مواطنا ثمانينيا خلال شهر رمضان

الشيخ عبد الرحيم جبريل أحد الذين تم إعدامهم على خلفية قضية "اقتحام قسم كرداسة" (الجزيرة)

العفو الدولية: المحاكم العسكرية في شرق ليبيا تستهدف معاقبة خصوم حفتر

ليبيا تحاول طي صفحة عقد من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 مع انتخاب "حكومة الوحدة الوطنية" برئاسة عبد الحميد الدبيبة (الجزيرة)

بعد حياة حافلة بالدفاع عن الإنسان.. هكذا ودّع الجزائريون عميد الحقوقيين يحيى عبد النور

علي عبد النور مؤسس أول رابطة للدفاع عن حقوق الإنسان بالجزائر (غيتي إيميجز)
الأكثر قراءة

صنف خائنا في باكستان وبطلا في أميركا.. تعرف على مصير الطبيب الذي ساعد "سي آي إيه" في قتل بن لادن

شاكيل أفريدي محبوس انفراديا في سجن بإقليم البنجاب وسط باكستان (الأوروبية)

شاهد- هدف بنزيمة في مرمى تشلسي غير صحيح.. وهذه الأسباب

قبل تسجيل بنزيمة الهدف ارتكب زميله كاسيميرو خطأ على أزبيليكويتا ظهير تشلسي (مواقع التواصل)

حزن في الأردن لوفاة راشد صويصات متأثرا بإصابته بالضربة القاضية ببطولة العالم للملاكمة

الملاكم الأردني راشد صويصات سقط على الأرض بعد لكمة قاضية قوية (مواقع التواصل)

هذان اللقاحان فعالان ضد السلالة الهندية من كورونا.. تعرف عليهما