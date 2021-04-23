قلّصت إدارة ترامب والدول الغربية من المساعدات الموجهة لليمن بهدف منع الحوثيين من تحويل الأموال أو تجميدها، لكن نقص الأموال يتسبب في تفاقم أكثر الأزمات الإنسانية خطورة في العالم.
قال مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" (Eurostat) إن نحو 14 ألف طفل غير مصحوبين بذويهم قدموا طلبات لجوء في دول الاتحاد خلال العام الماضي 2020.
وذكر المكتب الأوروبي -اليوم الجمعة- أن 13 ألفا و600 طفل تقدموا بطلبات لجوء في دول الاتحاد، خلال العام المنصرم.
وبحسب المكتب، فإن 10% من بين القاصرين الذين تقدموا بطلبات لجوء، هم أطفال غير مصحوبين بذويهم، و88% منهم ذكور.
وأوضح أن 22% تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عاما، و11% دون سن 14 عاما.
وأضاف أن ثلثي الأطفال قدموا من أفغانستان وسوريا وباكستان.