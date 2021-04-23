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بدون ذويهم.. 14 ألف طفل يطلبون اللجوء في أوروبا خلال 2020

أطفال طالبو لجوء يجلسون بالقرب من ميناء ميتيليني بجزيرة ليسبوس اليونانية في مارس/آذار 2020 (غيتي)
أطفال طالبو لجوء يجلسون بالقرب من ميناء ميتيليني بجزيرة ليسبوس اليونانية في مارس/آذار 2020 (غيتي)
23/4/2021

قال مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" (Eurostat) إن نحو 14 ألف طفل غير مصحوبين بذويهم قدموا طلبات لجوء في دول الاتحاد خلال العام الماضي 2020.

وذكر المكتب الأوروبي -اليوم الجمعة- أن 13 ألفا و600 طفل تقدموا بطلبات لجوء في دول الاتحاد، خلال العام المنصرم.

وبحسب المكتب، فإن 10% من بين القاصرين الذين تقدموا بطلبات لجوء، هم أطفال غير مصحوبين بذويهم، و88% منهم ذكور.

وأوضح أن 22% تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عاما، و11% دون سن 14 عاما.

وأضاف أن ثلثي الأطفال قدموا من أفغانستان وسوريا وباكستان.

المصدر : وكالة الأناضول

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