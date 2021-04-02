مسلمو كندا يطالبون بتصحيح معلومات مغلوطة في المدارس عن الإسلام

طالب "المجلس الوطني لمسلمي كندا" (NCCM)، السلطات في مقاطعة أونتاريو بتصحيح العبارات المغلوطة عن الدين الإسلامي في الكتب المدرسية.

وذكر بيان صادر عن المجلس أمس، الخميس، أنه بعث اعتراضا إلى وزير التربية في مقاطعة أونتاريو، ستيفن ليتشي، لتصحيح العبارات الفاضحة.

وأشار إلى إعطاء "مدرسة أونتاريو الافتراضية" معلومات مضللة عن الدين الإسلامي والرسول محمد (صلى الله عليه وسلم).

وأضاف البيان "نعلم جميعا أنه في بعض الأحيان يروج المعلمون في المدارس عن قصد أو عن غير قصد لمعلومات مضللة أو وجهات نظر إشكالية حول المسلمين في كندا"، وبيّن أن آخر مثال عن ذلك شهدته مدرسة أونتاريو الافتراضية.

وأضاف "يتم تعليم التلاميذ بأن محمدا صلى الله عليه وسلم كتب القرآن في كهف، وبأنه يعتقد بأن الله جاء إلى هذا الكهف وتكلم مع محمد، وأنه يعتقد بأن ما كتبه محمد هو القرآن، وأن محمدا كان رجلا عسكريا".

وأكد المجلس في بيانه للوزير أن المدرسة قدمت للتلاميذ هذه المعلومات الخاطئة، مبينا أن هذا المثال ليس الوحيد في البلاد.

وشدد أن المجلس طالب الوزير ليتشي بتصحيح المعلومات عن الدين الإسلامي في المنهاج الدراسي للمدرسة.