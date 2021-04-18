قالت "جمعية الوفاق" المعارضة إن قوات الأمن البحرينية اعتدت أمس السبت على "معتقلي الرأي" في مبنى يتبع سجن "جو" المركزي، بعد "تعبيرهم عن رفضهم للواقع السيئ".

وأضافت أن "عوائل معتقلي الرأي نظموا اعتصامات سلمية مطالبين بالإفراج عن ذويهم"، على خلفية تصاعد وتيرة تفشي فيروس كورونا داخل سجون البلاد.

في المقابل، قالت الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل البحرينية الحكومية -في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية- إنها اتخذت "الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة بحق النزلاء المخالفين الذين قاموا بارتكاب أعمال فوضى وعنف ضد رجال الشرطة أثناء قيامهم بأداء الواجبات المنوطة بهم".

ونشر حساب "الوفاق" -على موقع التواصل الاجتماعي تويتر- مقطع فيديو لاعتصام عائلات المعتقلين أمام سجن "جو" المركزي بعد أخبار "الاعتداء على السجناء".

🔴 عاجل: عوائل المعتقلين يعتصمون امام سجن جو المركزي بعد اعتداء دموي على السجناء في مبنى ١٢ و ١٣ عصر اليوم#أنقذوا_سجناء_البحرين #البحرين#اطلقوا_سجناء_البحرين #Bahrain pic.twitter.com/Luqvs1xE55 — Alwefaq Society (@ALWEFAQ) April 17, 2021

الوفاق: قلق كبير يلف مصير معتقلي الرأي في سجن جو في البحرين بعد هجوم عنيف لقوات الأمن عليهم بعد ظهر اليوم#أنقذوا_سجناء_البحرين #الوفاق #البحرين #Bahrain pic.twitter.com/5GjD9ixoGw — Alwefaq Society (@ALWEFAQ) April 17, 2021

عوائل معتقلي الرأي يواصلون اعتصاماتهم السلمية المطالبة بالإفراج عن أبنائهم مع تصاعد أعداد المصابين بفيروس كورونا داخل سجون البحرين – كرباباد 17 أبريل 2021 #أنقذوا_سجناء_البحرين #البحرين#اطلقوا_سجناء_البحرين #Bahrain pic.twitter.com/91vIoIRSz2 — Alwefaq Society (@ALWEFAQ) April 17, 2021

وطالبت الجمعية المعارضة بـ"السماح لجهة مستقلة ومحايدة أممية بالتحقيق" في أحداث سجن "جو" المركزي، وقالت إن السجناء "تعرضوا لضرب مبرح بالهراوات، خلّف إصابات دامية، فضلا عن نقل 33 سجينا تعرضوا للضرب إلى جهة غير معلومة".

من جانبه، أضاف البيان الحكومي أن "عددا محدودا من النزلاء قاموا على مدار الأيام الماضية بإغلاق الممرات، ورفضوا دخول العنابر، وعطلوا الخدمات المقدمة، ومن بينها الاتصالات والرعاية الصحية لنزلاء آخرين".