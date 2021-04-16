اعتقلت قوات إسرائيلية، أمس الخميس بعد صلاة التراويح، 8 شبان فلسطينيين على الأقل داخل المسجد الأقصى في مدينة القدس.

وأفاد شهود عيان للأناضول بأن القوات الإسرائيلية طردت المصلين من باحات المسجد الأقصى واعتدت عليهم بعد انتهاء صلاة التراويح، واعتقلت 8 منهم على الأقل.

ولفت الشهود إلى أن مواجهات اندلعت في مناطق أخرى وسط مدينة القدس، خاصة عند باب العامود وباب الزاهرة، بعد طرد المصلين من المسجد الأقصى.

وأطلقت القوات الإسرائيلية قنابل الغاز والصوت باتجاه الشبان الفلسطينيين، بحسب المصدر ذاته.

ويتعرض المسجد لاقتحامات إسرائيلية مستمرة ومحاولات لمنع إعماره، فضلا عن فرض قيود مشددة على رواده، وحفر الأنفاق أسفله، وغلق أبوابه، وغير ذلك من الممارسات والاعتداءات.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة في 1967، ولا ضمها إليها عام 1981.