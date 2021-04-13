أفرجت السلطات المصرية عن الصحفي والقيادي السابق بحزب الدستور المصري خالد داود، بعد قرار النيابة العامة إخلاء سبيله.

وكتب المحامي والناشط السياسي خالد علي في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "خالد خرج من السجن إلى جهاز الأمن الوطني وتسلم سيارته وعاد بها إلى بيته، وهو الآن وسط أسرته".

الحمد لله

النيابة تقرر إخلاء سبيل خالد داوود

وأحلى سحور رمضانى انى أسمع صوته بيجلجل فى بيته

خالد خرج من السجن إلى جهاز الأمن الوطنى وتسلم سيارته وعاد بها إلى بيته.

وهو الآن وسط أسرته.

يارب فرح الجميع

ورد كل غايب لأهله

L pic.twitter.com/11aQLmn2mm — Khaled Ali (@Khaledali251) April 12, 2021

وكان خالد داود أحد الوجوه البارزة في جبهة الإنقاذ، قبل أن يعتقل في سبتمبر/أيلول 2019، وذلك بعد يوم من اعتقال أستاذي العلوم السياسية بجامعة القاهرة حازم حسني وحسن نافعة في ظروف مشابهة.

خالد داوود لم يدعو أو يؤيد مظاهرات 20 سبتمبر 2019 وتم اعتقاله هو وأساتذة العلوم السياسية د. حازم حسني ود. حسن حسني

نيويورك تايمز كتبت في تقرير لها إنه تم اختراق ايميل خالد ونافعة قبل اعتقالهما https://t.co/AIfBcpH9au — Nadia El-Magd ناديا (@Nadiaglory) April 12, 2021

ووجّهت إلى داود اتهامات بينها "مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، وبث ونشر أخبار كاذبة تحض على تكدير الأمن العام، فضلا عن إساءة استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي ببث ونشر إشاعات كاذبة".

وتنوقلت أنباء عن إخلاء سبيل بعض الصحفيين في وقت سابق، وعلم مراسل الجزيرة نت أن الإفراج عن الصحفيين جاء بعد اتفاق بين ضياء رشوان و"جهات عليا"، لتدعيم موقفه في انتخابات منصب نقيب الصحفيين المقبلة، خاصة أن كثيرا من الصحفيين عبروا عن نقمتهم بسبب إفراط رشوان في التبعية للسلطة، علما أنه يتولى أيضا رئاسة الهيئة العامة للاستعلامات، وهي الجهاز الحكومي المكلف بمتابعة الإعلام الأجنبي والتواصل معه.