البث الحي
حريات

اعتقالات بالبحرين لأقارب سجناء سياسيين وتحذير من ارتفاع الإصابات بكورونا بين المعتقلين

مظاهرات سابقة في البحرين (رويترز-أرشيف)
مظاهرات سابقة في البحرين (رويترز-أرشيف)
9/4/2021

اعتقلت السلطات البحرينية عددا من أفراد عائلات سجناء سياسيين بارزين في البحرين بسبب مشاركتهم في مظاهرة سلمية تطالب بالإفراج عن ذويهم، ومن بينهم المعتقل محمد الدقاق والسجين المحكوم عليه بالإعدام محمد رمضان، وفقا لما ذكره بيان لمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومنظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين.

وأوضح المصدر أن السلطات استدعت جعفر رمضان ورمضان عيسى للاستجواب يوم 6 أبريل/نيسان الحالي بعد تنظيم احتجاج صغير للمطالبة بالإفراج عن محمد رمضان. وبعد إطلاق سراحهما مؤقتا في ذلك اليوم، تم استدعاء الرجلين إلى مركز شرطة "سماهيج" في الساعات الأولى من أمس الجمعة بتهم تتعلق بتجمع غير قانوني.

وذكر البيان أن التجمعات غير المرخصة لأكثر من 5 أشخاص غير قانونية بموجب القانون البحريني، واعتبر ذلك انتهاكا للمادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وقالت النيابة العامة البحرينية مؤخرا إنه تم رفع الحد الأقصى للعقوبة على التجمعات غير المرخصة إلى السجن 3 سنوات وغرامة تبلغ 5 آلاف دينار بحريني (أكثر من 13 ألف دولار)، ضمن الإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كوفيد-19.

من جانب آخر، أعلنت منظمة العفو الدولية عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بين المعتقلين في سجن جو المركزي في البحرين.

وقالت المنظمة إن تفشي فيروس كورونا في السجن خلال الأسابيع الأخيرة "دليل صارخ على فشل السلطات البحرينية في احترام الحد الأدنى من مبادئ معاملة السجناء وضمان حقوق المعتقلين في الصحة".

وأضافت المنظمة أن شهادة عائلات السجناء بوجود عشرات الإصابات بكورونا بين المعتقلين "ترسم صورة قاتمة لظروف الاعتقال السيئة بسبب اكتظاظ السجون، مما يلقي بظلال من الشك على مزاعم الحكومة الأخيرة بأن تفشي المرض تحت السيطرة".

وطالبت المنظمة الحكومة البحرينية بعدم المقامرة بحياة المعتقلين، وضمان الحق في الصحة للمحتجزين وحمايتهم من خطر العدوى.

المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

"أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" تخاطب مجلس حقوق الإنسان بشأن السجناء السياسيين

قدمت “أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” (ADHRB) بيانا مكتوبا إلى مجلس حقوق الإنسان خلال جلسته 46 بشأن السجناء السياسيين بالبحرين، وفق ما أعلنت المنظمة على موقعها الخميس.

المزيد من حريات

بعد قضاء نصف محكوميته.. تفاعل واسع مع حملة المطالبة بالعفو عن الشاب المصري أيمن موسى

صورة لأيمن موسى قبل السجن وأخرى خلاله (مواقع التواصل)

منظمة إسلامية تلجأ للقضاء الأميركي ضد سلبية فيسبوك تجاه محتوى يروج لكراهية المسلمين

شعار فيسبوك (يمين) وشعار منظمة "مسلم أدفوكاتس" (مواقع التواصل)

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: التطعيم الإلزامي ضروري في مجتمع ديمقراطي

قرار المحكمة جاء بعد أن لجأ إليها آباء لأطفال رفضت دور حضانة قبولهم لعدم تلقيهم لقاحات ضد كورونا في جمهورية التشيك (الفرنسية)

27 عامًا على مجازر رواندا.. ألف مشتبه ما زالوا طلقاء خارج البلاد

متحف يضم جماجم وعظام ضحايا الكنيسة في رواندا عام 1994 تخليدا لذكرى المذبحة (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفراولة يوميا؟

(غيتي)

شعر الملكة تيي يثير حيرة رواد مواقع التواصل؟ وعلماء الآثار يوضحون الحقيقة

مومياء الملكة تيي "1398 قبل الميلاد" (غيتي)

كورونا.. حملة التطعيم تتعثر في أوروبا وتتقدم بأميركا والوباء يتفشى سريعا في دول عدة

“فيه شفاء للناس”.. العلماء يكتشفون الجسيمات النانوية المقاومة للالتهابات في العسل

استخدم البشر عسل النحل في جميع أنحاء العالم كمغذ ومرهم ودواء لعدة قرون (بيكسلز)