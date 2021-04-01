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حريات|بنغلاديش

بنغلاديش تدعو لعودة آمنة للروهينغا إلى وطنهم

حكومة ميانمار تعتبر الروهينغا مهاجرين غير نظاميين من بنغلاديش فيما تصنفهم الأمم المتحدة الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم

مسلمو الروهينغا يواجهون أسوأ انتهاكات لحقوق الإنسان بسبب دينهم وعرقهم (رويترز)
مسلمو الروهينغا يواجهون أسوأ انتهاكات لحقوق الإنسان بسبب دينهم وعرقهم (رويترز)
1/4/2021

دعا المفوض السامي لبنغلاديش لدى الهند محمد عمران المجتمع الدولي لإعادة مسلمي أراكان (الروهينغا) إلى وطنهم بشكل آمن.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عمران أمس الأربعاء خلال كلمة ألقاها أثناء مشاركته في احتفالات الذكرى الـ50 لاستقلال بنغلاديش بالعاصمة الهندية نيودلهي.

وقال عمران في كلمته إنه يجب على المجتمع الدولي أن يسعى لضمان عودة آمنة وسليمة للروهينغا إلى وطنهم.

كما أشار إلى أن مسلمي الروهينغا يواجهون أسوأ انتهاكات لحقوق الإنسان بسبب دينهم وعرقهم، مشددا على أنه من الصعب على الدول والمجتمعات المضيفة لهم تقديم الدعم اللازم لمساعدتهم.

ومنذ 25 أغسطس/آب 2017 تشن القوات المسلحة في ميانمار ومليشيات بوذية حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهينغا في أراكان.

وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين عن مقتل آلاف الروهينغيين بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون روهينغي إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.

وتعتبر حكومة ميانمار الروهينغا مهاجرين غير نظاميين من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم.

المصدر : وكالة الأناضول

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