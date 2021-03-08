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حريات|يمن

مقتل 8 أشخاص في حريق بمركز للمهاجرين باليمن

مهاجرون إثيوبيون عالقون في اليمن (رويترز)
مهاجرون إثيوبيون عالقون في اليمن (رويترز)
8/3/2021

قالت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة إن حريقا شب في مركز إيواء للمهاجرين بالعاصمة اليمنية (صنعاء)، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص بينهم حراس، وإصابة أكثر من 170 آخرين أمس الأحد.

وقالت كارميلا غودو، المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وكالة الهجرة، على تويتر، إن العدد الإجمالي للقتلى جراء الحريق قد يكون أعلى، وما زال سبب الحريق غير معروف.

وقالت غودو إن الوكالة توفر رعاية صحية طارئة للجرحى -من بينهم 90 في حالة خطيرة- وتوزع طعاما على المتضررين.

وتقدر الوكالة أن آلاف المهاجرين تقطعت بهم السبل في اليمن بعد فرض قيود على التنقل؛ بسبب جائحة فيروس كورونا عبر منطقة الخليج والقرن الأفريقي.

وإلى جانب اللاجئين يصل نحو 100 ألف مهاجر إلى اليمن كل عام عن طريق البحر من القرن الأفريقي على أمل السفر شمالا إلى السعودية وما وراءها.

المصدر : رويترز

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