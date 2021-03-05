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حريات|قطر

منظمة العفو الدولية تدعو قطر لعدم التراجع عن الإصلاحات بشأن حقوق العمال

عمال في موقع إنشاء في الوكرة قرب العاصمة القطرية الدوحة (غيتي)
عمال في موقع إنشاء في الوكرة قرب العاصمة القطرية الدوحة (غيتي)
5/3/2021-|آخر تحديث: 5/3/202103:46 PM (مكة المكرمة)

طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي" (Amnesty) السلطات القطرية بعدم الرضوخ لضغوط قطاع الأعمال والمؤسسات للتراجع عن الإصلاحات المتعلقة بحقوق العمال.

وفي تقرير نشرته بموقعها الإلكتروني، قالت المنظمة إن جهود دولة قطر لإصلاح القوانين المتعلقة بحقوق العمال قد تواجه انتكاسة كبيرة.

وأشارت إلى أن مجلس الشورى القطري قدم في فبراير/شباط الماضي مجموعة توصيات، قالت المنظمة إنها تهدف إلى تجريد العمال من حقوقهم التي نصت عليها التعديلات الأخيرة في قانون العمل.

وحذّرت منظمة العفو الدولية من أن إقرار هذه التوصيات يعد تراجعا عن التقدم الذي حققته قطر عبر التعديلات الأخيرة لقانون العمل ونظام الكفالة.

وقالت إن الوقت قد حان لإلغاء نظام الكفالة في قطر بشكل كامل، وضمان بقاء الدولة على الطريق الصحيح بحيث تكون مثالا للتقدم في هذا المجال، وفق ما جاء في التقرير.

المصدر : الجزيرة

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