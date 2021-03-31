عبرت 37 منظمة إنسانية اليوم -في بيان نشرته بباريس- عن قلقها من تزايد احتياجات السوريين، بينما تتقلص في المقابل المساعدات المالية الدولية.

وأوضحت تلك المنظمات أن الولايات المتحدة وبريطانيا -اللتين كانتا من أكبر الدول المانحة- قد أدارتا ظهرهما لمصير السوريين.

ووصف البيان موقف البلدين بأنه مخيب للآمال وشدد على أن تخلي البلدين عن السوريين سيكون له تأثير وخيم على حياة الكثير منهم.

وجاء في البيان أن السوريين يواجهون مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي وتدهور في أحوالهم الاجتماعية والاقتصادية.

وكشف البيان أن أكثر من 13 مليون شخص يحتاجون حاليا لمساعدات إنسانية داخل سوريا، و12 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدة طبية، في وقت يستمر فيه الهجوم على المرافق الصحية.

وطالبت المنظمات الإنسانية -في ختام بيانها- الدول المانحة بتجديد وزيادة دعمها للسوريين داخل البلاد وللنازحين في المناطق الحدودية، كما دعا البيان أطراف النزاع إلى احترام وقف إطلاق النار، وخاصة في شمال سوريا.