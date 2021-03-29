البث الحي
حريات|لبنان

القضاء اللبناني يطلب التحقيق في اتهامات لقوى الأمن بتعذيب لاجئين سوريين

القوى الأمنية اللبنانية استخدمت بعض أساليب التعذيب المستخدمة في أسوأ السجون سمعةً في سوريا، واثنان من ضحايا التعذيب من القاصرين، بحسب تقرير منظمة العفو الدولية

منظمة العفو الدولية أشارت بأصابع الاتهام إلى قوى الأمن اللبنانية بتعذيب لاجئين (رويترز-أرشيف)
منظمة العفو الدولية أشارت بأصابع الاتهام إلى قوى الأمن اللبنانية بتعذيب لاجئين (رويترز-أرشيف)
29/3/2021

طلب النائب العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات الاثنين من المحكمة العسكرية التحقيق بشأن تقرير منظمة العفو الدولية التي اتهمت قوى الأمن بتعذيب لاجئين سوريين تم اعتقالهم خلال السنوات الماضية بتهم "الإرهاب".

ووثقت منظمة العفو في تقرير نشرته الثلاثاء الماضي بعنوان "كم تمنيت أن أموت"، انتهاكات شملت 26 لاجئا سوريا، بينهم 4 أطفال، تم توقيفهم بين العامين 2014 و2021 بتهم "الإرهاب"، 6 منهم لا يزالون قيد الاعتقال. وقالت إن قوى الأمن استخدمت بعض "أساليب التعذيب المروّعة نفسها المستخدمة في أسوأ السجون سمعةً في سوريا". ووجهت الاتهام بشكل أساسي إلى مخابرات الجيش.

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام أن عويدات "طلب من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية إجراء التحقيق حول ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية بشأن توقيف وتعذيب اللاجئين السوريين بقضايا إرهاب، سندًا لأحكام القانون رقم 65″ المتعلق بـ"مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية والمهينة".

وتضمّنت أساليب التعذيب، وفق المنظمة، "ضربا بالعصي المعدنية والكابلات الكهربائية والأنابيب البلاستيكية". وتحدّث محتجزون عن "تعليقهم رأسا على عقب، أو إرغامهم على اتخاذ أوضاع جسدية مُجهدة لفترات مطوّلة من الوقت".

وقال أحد المحتجزين إنه "ضُرب على أعضائه التناسلية إلى أن أُغمي عليه". كما وثّقت المنظمة أيضا "إساءة معاملة امرأتين تعرّضتا للتحرّش الجنسي والإساءات اللفظية في الحجز".

وحُرم المحتجزون من "المحاكمة العادلة"، وفق المنظمة التي قالت إنه "في حالات عديدة، اعتمد القضاة اعتمادا شديدا على الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب".

واعتقلت القوى الأمنية اللاجئين الـ26 بعد عام 2014 الذي شهد معارك بين الجيش اللبناني ومقاتلين من جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية تسلّلوا من سوريا وتحصّنوا في منطقة جبلية حدودية. وفي صيف العام 2017 خرج عناصر التنظيمين من لبنان إثر عمليات عسكرية واتفاق إجلاء.

وقالت الباحثة المعنية بحقوق اللاجئين والمهاجرين في المنظمة ماري فورستيي "لا ريب في أن أفراد الجماعات المسلحة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان يجب أن يخضعوا للمساءلة على أفعالهم، لكن الانتهاك الصارخ من جانب السلطات اللبنانية (..) قد شكّل استهزاءً بالعدالة".

وأقرّ لبنان قانون مناهضة التعذيب في سبتمبر/أيلول 2017. ويقدّر لبنان عدد اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيه بحوالى 1.5 مليون لاجئ، نحو مليون منهم مسجّلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

المصدر : الفرنسية

حول هذه القصة

منظمة العفو الدولية في تقريرها "كم تمنّيت أن أموت".. تعذيب سجناء سوريين في لبنان

اتهمت منظمة العفو الدولية قوى الأمن اللبنانية بارتكاب انتهاكات بحق لاجئين سوريين اعتقلتهم خلال السنوات الماضية بتهم الإرهاب، واللجوء للتعذيب بالعصي والكابلات الكهربائية وحرمانهم من المحاكمة العادلة.

المزيد من حريات

بحجة عدم وجودهم أو آبائهم عقب احتلالها القطاع عام 1967.. إسرائيل تحرم آلاف الغزيين من “بطاقات الهوية”

منذ عام 2000 تحظر إسرائيل "لم شمل" العائلات الفلسطينية وفق منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية (رويترز)

بالفيديو- الأسيرة المحررة أنسام شواهنة تكشف ما يحدث مع الأسيرات داخل زنازين الاحتلال

الحكومة تؤيد والقانونيون يعارضون.. نظام جديد للجوء لبريطانيا وهذه أبرز تعديلاته

لا يمكن قانونيا إعادة طالبي اللجوء الذين عبروا إلى بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لأن بريطانيا لم تعد جزءا من الاتحاد (غيتي)

أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان: المسؤولون بالبحرين فشلوا في اتخاذ أي تدابير ملموسة لمنع انتشار كورونا بالسجون

البيان: منذ أن بدأت الحركة المؤيدة للديمقراطية عام 2011، قامت الحكومة البحرينية باحتجاز وإخفاء وتعذيب وقتل عدد من الصحفيين والمعارضين والشخصيات الدينية (الفرنسية-أرشيف)
الأكثر قراءة

لجأ لفتاواها الصحابة وصححت مروياتهم ونقَدت الأشعار وعارضت خليفتين راشدين.. السيدة عائشة أم المؤمنين والمثقفة الموسوعية

ماذا يحدث في جسمك بعد تناول البصل مباشرة؟

بالفيديو: الحكم يعترف بصحة الهدف وينتظر العقوبة.. اليويفا يتبرأ من إلغاء هدف رونالدو بمرمى صربيا

رونالدو يلقي شارة القيادة أرضا أثناء مغادرته الملعب غاضبا (غيتي)

مارس الأسود لدى الإسرائيليين.. ربع قرن على عمليات "الثأر المقدس" انتقاما ليحيى عياش

الاحتلال اغتال يحيى عياش يوم 5 يناير/كانون الثاني 1996 من خلال تفجير هاتفه المحمول (رويترز-أرشيف)