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حريات|إمارات عربية متحدة

بعد يأسه من الإفراج عنه.. سجين عماني بالإمارات يهدد بالانتحار

منظمة هيومن رايتس ووتش وصفت الحكم على الشامسي في وقت سابق بأنه جائر (ناشطون)
منظمة هيومن رايتس ووتش وصفت الحكم على الشامسي في وقت سابق بأنه جائر (ناشطون)
25/3/2021

أعلنت منظمة "نحن نسجل" عن علمها أن الطالب العماني المعتقل في سجن الوثبة بالإمارات عبد الله الشامسي، أبلغ أسرته بأنه سيقدم على الانتحار بعد يأسه من الإفراج عنه.

وأكدت المنظمة أن الشامسي حاول الانتحار أكثر من مرة، ولكن زملاءه في السجن أنقذوه.

وناشدت المنظمة السلطات الإماراتية "توفير الرعاية النفسية العاجلة للطالب، مع إعادة النظر في قضيته التي حُكِم عليه فيها بالسجن النهائي 25 عاما".

وطالبت المنظمة السلطات العمانية بالتدخل لدى سلطات الإمارات للعفو عنه، نظرا لحالته الصحية والنفسية.

وفي وقت سابق، انتقدت هيومن رايتس ووتش الحكم ووصفته بالجائر، وقال مايكل بيج نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة إن "الحكم على رجل لديه اكتئاب وسرطان بالسجن مدى الحياة، استنادا إلى اعتراف مشكوك فيه، مثال مروع على ظلم النظام القضائي الإماراتي".

وأضاف "ترفض السلطات الإماراتية تقديم معلومات عن حالة الشامسي، وهي تحتجزه خلال أزمة فيروس كورونا في سجن معروف باكتظاظه وظروفه غير الصحية، ونقص الرعاية الطبية".

وقال أفراد الأسرة لهيومن رايتس ووتش إن محاكمة الشامسي التي بدأت في فبراير/شباط 2020، بعد أكثر من عام ونصف من اعتقاله، تخللتها انتهاكات في الإجراءات القانونية الواجبة.

المصدر : الجزيرة

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