البث الحي
حريات|إثيوبيا

للمرة الأولى.. رئيس وزراء إثيوبيا يقر بارتكاب فظائع في إقليم تيغراي

آبي أحمد تحدث عن تقارير تشير إلى وقوع فظائع من اغتصاب للنساء وسلب للممتلكات (رويترز)
آبي أحمد تحدث عن تقارير تشير إلى وقوع فظائع من اغتصاب للنساء وسلب للممتلكات (رويترز)
24/3/2021

أقر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد -للمرة الأولى- بأنه جرى ارتكاب فظائع خلال القتال في منطقة تيغراي الشمالية، كالاغتصاب، ووعد بمعاقبة مرتكبيها.

وقال "ارتُكبت أعمال وحشية في إقليم تيغراي… وتشير التقارير إلى وقوع فظائع، كاغتصاب للنساء وسلب للممتلكات"، دون توجيه الاتهام إلى قوات بعينها.

وأضاف أنه "ستتم محاسبة أي فرد من قوات الدفاع الوطني ارتكب (جريمة) اغتصاب ونهب ضد أخواتنا من أبناء تيغراي".

كما اعترف آبي أحمد -للمرة الأولى أيضا- بدخول قوات من إريتريا منطقة تيغراي خلال الصراع الذي استمر 5 أشهر هناك.

ودأبت حكومتا إريتريا وإثيوبيا على إنكار تدخل إريتريا في الحرب، رغم صدور تقارير عن جماعات حقوقية -كمنظمة "هيومن رايتس ووتش" (Human Rights Watch)‏، ومنظمة العفو الدولية- توثق عمليات قتل مئات المدنيين على يد جنود إريتريين في مدينة أكسوم القديمة.

وقال آبي أحمد -في خطاب أمام البرلمان- إن الحكومة الإثيوبية أثارت اتهامات بارتكاب الجنود الإريتريين لأعمال نهب واسعة وانتهاكات حقوقية في تيغراي.

وأشار إلى أن "الحكومة الإريترية نددت بشدة بهذا، وقالت إن الجنود سيحاسبون إذا كانوا قد قاموا بذلك".

وتحدث عشرات الشهود في تيغراي إلى رويترز عن أعمال قام بها جنود إريتريون ضد مدنيين من قتل واغتصاب جماعي وتعذيب للنساء وسلب ممتلكات المدنيين ومحاصيلهم الزراعية، وقدم بعضهم صورا لشاحنات إريترية محملة بالأدوات المنزلية.

 

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

تحدثت عن "جرائم حرب".. الأمم المتحدة تدعو إريتريا لسحب قواتها من تيغراي وتحذر من أزمة إنسانية حادة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إريتريا إلى سحب قواتها العسكرية من إقليم تيغراي، في الوقت الذي تتحدث فيه مصادر أممية عن “جرائم حرب” وقعت في الإقليم، محذّرة من أزمة إنسانية حادة.

إقليم تيغراي.. بلينكن يندد بـ"التطهير العرقي" ودبلوماسي إثيوبي يستقيل احتجاجا على "الإبادة الجماعية"

ندد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بما سماها أعمال تطهير عرقي وقعت في إقليم تيغراي الإثيوبي، فيما استقال دبلوماسي إثيوبي في واشنطن احتجاجا على “الإبادة الجماعية” التي ارتكبتها بلاده في الإقليم.

المزيد من حريات

رحيل أقدم الأسرى الفلسطينيين وصاحب الزنزانة 139

الرئيس الفلسطيني حرص شخصيا على وداع حجازي في مقر الرئاسة برام الله (الرئاسة الفلسطينية)

مذكرات وأوامر لاعتقال ناشطين.. هل يدخل العراق عهد ديمقراطية الخوف؟

بعض الناشطين يتهمون القضاء العراقي بالتدخل لتصفية حسابات سياسية (الجزيرة)

الأقليات في سريلانكا تحذر الدول الإسلامية قبل التصويت بمجلس حقوق الإنسان

يشكل المسلمون حوالي 10% من سكان سريلانكا (رويترز)

منظمة أميركية تدين الانتهاكات البيئية التي ترتكبها حكومة البحرين

كثير من السكان البحرينيين يشكون التلوث الذي يتعرضون له في أماكنهم السكنية والعامة (ناشطون)
الأكثر قراءة

القرامطة.. يوم سرقوا الحجر الأسود واحتلوا الكعبة المشرفة!

وابل من النيران استهدف سيارته.. مقتل محمود الورفلي القائد بقوات حفتر في بنغازي

خاتمة سعيدة لطبيب شاب ارتقى أثناء مناوبته في غزة

الفلسطينيون بغزة ودّعوا الطبيب محمد أبو رويضة بالدعاء له والثناء عليه (مواقع التواصل)

عودة الجيش الأحمر.. خُطة بوتين لإعادة العراق إلى زمان صدام حسين