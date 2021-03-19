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مجلس أوروبا يدعو روسيا لمحاكمة قواتها المتورطة بانتهاكات "مروعة" في الشيشان

الصحيفة الروسية كشفت عن عمليات قتل خارج القانون وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان (الفرنسية)
الصحيفة الروسية كشفت عن عمليات قتل خارج القانون وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان (الفرنسية)
19/3/2021

دعا مجلس أوروبا -اليوم الجمعة- السلطات الفدرالية الروسية إلى إجراء "تحقيق فوري ونزيه ومستقل" في انتهاكات ارتكبها فوج للقوات الخاصة الشيشانية في الشيشان، بحسب صحيفة نوفايا غازيتا الروسية المستقلة.

وقالت مفوضة مجلس أوروبا لشؤون الشيشان دنيا مياتوفيتش إن "الشهادات المروعة التي كشفت عنها صحيفة نوفايا غازيتا (الاستقصائية الروسية) بشأن عمليات قتل خارج نطاق القضاء وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت في الشيشان في السنوات الأخيرة، تستدعي إجراء تحقيق فوري ونزيه ومستقل من جانب السلطات الفدرالية الروسية".

وأضافت "يجب محاكمة جميع الأفراد الذين ثبت تورطهم في هذه الجرائم الشنيعة، أيا تكن صفاتهم الرسمية".

ونشرت صحيفة نوفايا غازيتا المستقلة يوم الاثنين شهادة عضو سابق في فوج للقوات الخاصة الشيشانية يدعى أحمد قديروف، بشأن انتهاكات ارتكبت في الجمهورية الروسية الواقعة في منطقة القوقاز.

وقال إن الوحدة شاركت في اعتقال مئات من سكان الشيشان عام 2017، وقتل 10 منهم على الأقل.

وتواجه صحيفة "نوفيا غازيتا" -التي تأسست في 1993- ترهيبا وهجمات وعمليات قتل تطال موظفيها، وقالت الصحيفة الاثنين إنها تعرضت لـ"هجوم كيميائي" عند مدخل هيئة تحريرها في موسكو.

شعار صحيفة نوفيا غازيتا الاستقصائية الروسية المعارضة (الجزيرة)

وفي الماضي، اغتيل العديد من صحافيي نوفيا غازيتا، ومنهم الناشطة الروسية المعارضة الصحافية المشهورة آنا بوليتكوفسكايا، المتخصصة في تغطية الصراع في الشيشان، والتي قتلت عام 2006 بإطلاق نار أمام المجمع السكني الذي تقيم فيه.

وقالت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا "بدلا من مضايقة الصحافيين المستقلين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يقومون بأنشطة مشروعة تصب في المصلحة العامة، ينبغي على السلطات الروسية التعاون معهم والسماح لهم بالعمل بحرية وأمان".

المصدر : الفرنسية

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