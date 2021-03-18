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حريات|روسيا

19 دولة غربية تدين "انتهاكات" روسيا في القرم وتدعو للإفراج عن جميع سجنائه

تتار القرم خلال مراسم تذكارية في كييف عام 2014 بالذكرى السبعين لترحيل الآباء والأجداد من شبه الجزيرة على يد ستالين (غيتي)
تتار القرم خلال مراسم تذكارية في كييف عام 2014 بالذكرى السبعين لترحيل الآباء والأجداد من شبه الجزيرة على يد ستالين (غيتي)
18/3/2021

أدانت 19 دولة غربية انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها روسيا وقواها الأمنية في شبه جزيرة القرم، ودعتها إلى احترام سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية.

جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته الدول الـ 19 عقب انتهاء جلسة لمجلس الأمن الدولي دعت إليها روسيا، أمس الأربعاء، وعقدت بصيغة "آريا" وهي عبارة عن اجتماعات ذات طابع غير رسمي ولا يصدر عنها أي قرارات أو بيانات باسم المجلس.

والدول الـ 19 هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وأستراليا وبلجيكا وبلغاريا وكندا والتشيك وإستونيا وجورجيا وإيرلندا ولاتفيا وليتوانيا وهولندا والنرويج وبولندا وسلوفاكيا وأوكرانيا.

وذكر البيان أن روسيا عقدت اجتماعا غير رسمي بالأمم المتحدة أمس "للترويج لرواية كاذبة حول احتلالها لشبه جزيرة القرم التي استولت عليها في انتهاك للقانون الدولي عام 2014".

وأضاف "ندين انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها روسيا وحشدها العسكري في شبه الجزيرة ونرفض بشدة محاولتها ضم شبه جزيرة القرم المتمتعة بالحكم الذاتي ومدينة سيفاستوبول". وأكد البيان أن تصرفات موسكو تعد مصدر قلق عالمي وتتعارض مع القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

وطالبت هذه الدول روسيا بـالسماح فورا لمبعوثي الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وكذلك العاملين في المجال الإنساني، والبعثات الدولية لمراقبة حقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية للوصول إلى القرم.

ودعت روسيا إلى إنهاء احتلالها على الفور ووقف انتهاكات حقوق الإنسان، والإفراج عن جميع السجناء الأوكرانيين الذين تحتجزهم ظلما، ووقف أعمالها العدوانية في أوكرانيا، واحترام التزاماتها الدولية.

وقد ضمت روسيا القرم إلى أراضيها، عقب استفتاء من جانب واحد في 16 مارس/آذار 2014، دون اكتراث بالقوانين الدولية وحقوق الإنسان، وفق ما يقول الموقعون.

وفي 27 مارس/آذار 2014، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا ينص على أن استفتاء ضم القرم إلى روسيا "باطل".

المصدر : وكالة الأناضول

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