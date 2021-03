وقع 14 عضواً في البرلمان البريطاني، بينهم رئيس المعارضة السابق جيرمي كوربين، على رسالة مستعجلة لوزير خارجية بلادهم يطالبون فيها بإطلاق سراح قادة المعارضة في البحرين، وذلك تزامنا مع الذكرى العاشرة لاعتقالهم، وفق ما ذكرت منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين.

وكتبت عضو البرلمان زارا سلطانة قائلة: إضافة لرسالتي الأخيرة في 15 فبراير/شباط 2021، وقبل الذكرى السنوية العاشرة لاعتقال القادة السياسيين والناشطين في البحرين لمشاركتهم في المظاهرات المؤيدة للديمقراطية، نحن الموقعون أدناه، نلفت انتباهكم مرة أخرى الى استمرار قمع الديمقراطية والمعارضة السياسية في البحرين.

وقال بيان هؤلاء البرلمانيين البريطانيين إن هذه الرسالة تأتي بالتزامن مع الذكرى السنوية العاشرة لـ 17 مارس/آذار 2011، عندما حُكم على 7 من قادة ونشطاء المعارضة البحرينية البارزين بالسجن المؤبد وهم: حسن مشيمع، عبد الوهاب حسين، عبد الهادي الخواجة، د. عبد الجليل السنكيس، محمد حبيب المقداد، سعيد ميرزا النوري، الشيخ علي سلمان، بتهمة التواصل مع بلدان أجنبية والتحريض على القتل وتخريب الممتلكات العامة. وقد طعنت منظمات حقوق الإنسان في هذه القضايا، بحسب البيان.

وأضاف "بعد مرور عقد من الزمن، ما زالت البحرين تقمع أي شكل من أشكال المعارضة السياسية. ورغم ذلك، ما زالت المملكة المتحدة تدعم نظام حكم البحرين، رغم إدراجها كأحد البلدان ذات الأولوية في مجال حقوق الإنسان في المملكة المتحدة".

وقال البيان "لذلك، فإننا نطلب من الحكومة إدانة قمع الحق في تقرير المصير في البحرين، من خلال المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين السياسيين: عبد الوهاب حسين، عبد الهادي الخواجة، د. عبد الجليل السنكيس، محمد حبيب المقداد، سعيد ميرزا النوري والشيخ علي سلمان، عبد الجليل المقداد إضافة الى قائد المعارضة حسن مشيمع. وإعادة النظر في علاقتها مع البحرين، كبلد يثير القلق، إلى حين تنفيذ مطالب الشعب البحريني على النحو الكافي. ونتمنى أن تعاملوا هذا الطلب بما يستحقه من إلحاح".

One week after the #EP resolution on #Bahrain, 14 British MPs (including former #Labour leader @jeremycorbyn) signed a letter to @DominicRaab demanding the release of opposition leaders on the 10 year anniversary of their unfair arrest. pic.twitter.com/GZcq68B6U5

— ECDHR (@ECDHRbxl) March 18, 2021