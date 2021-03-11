محكمة سعودية تؤيد الحكم الصادر على الناشطة لجين الهذلول

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن تعمل على إعادة ضبط علاقتها مع السعودية، مستبعدة خيار القطيعة، وشددت الوزارة على أن أميركا تعمل على إنهاء حرب اليمن ودعم السعودية لمواجهة هجمات الحوثيين.
قالت وكالة رويترز الأربعاء إن محكمة سعودية أيدت الحكم الأصلي الصادر على الناشطة الحقوقية لجين الهذلول الذي يتهمها بانتهاك قانون مكافحة الإرهاب.
وكانت محكمة قد حكمت على الهذلول في ديسمبر/كانون الأول الماضي بالسجن 6 سنوات بموجب قوانين الجرائم الإلكترونية ومكافحة الإرهاب، غير أن السلطات أفرجت عنها الشهر الماضي بعد قضاء نصف عقوبة الحبس، وفرضت عليها حظر سفر مدته 5 سنوات.