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حريات|السعودية

محكمة سعودية تؤيد الحكم الصادر على الناشطة لجين الهذلول

لجين الهذلول بعد إطلاق سراحها (مواقع التواصل الاجتماعي)
لجين الهذلول بعد إطلاق سراحها (مواقع التواصل الاجتماعي)
11/3/2021-|آخر تحديث: 11/3/202107:41 AM (مكة المكرمة)

قالت وكالة رويترز الأربعاء إن محكمة سعودية أيدت الحكم الأصلي الصادر على الناشطة الحقوقية لجين الهذلول الذي يتهمها بانتهاك قانون مكافحة الإرهاب.

وكانت محكمة قد حكمت على الهذلول في ديسمبر/كانون الأول الماضي بالسجن 6 سنوات بموجب قوانين الجرائم الإلكترونية ومكافحة الإرهاب، غير أن السلطات أفرجت عنها الشهر الماضي بعد قضاء نصف عقوبة الحبس، وفرضت عليها حظر سفر مدته 5 سنوات.

المصدر : رويترز

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