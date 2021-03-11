طالب البرلمان الأوروبي مملكة البحرين بإيقاف عقوبة الإعدام كخطوة نحو إلغائها. ودعا إلى مراجعة جميع أحكام الإعدام لضمان احترامها للمعايير الدولية، وإنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

ودعا مشروع القرار، الذي يطرح للتصويت اليوم الخميس في جلسة عامة في بروكسل، رئيس الوزراء الجديد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، إلى استخدام سلطته لدفع البلاد نحو الإصلاح السياسي واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وطالب الدولَ الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بدعم الإفراج الفوري عن المدافعين عن حقوق الإنسان، كشرط أساسي لتعزيز التعاون بين الاتحاد والمنامة.

وأعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه العميق لتردي أوضاع حقوق الإنسان واستمرار الاعتقالات التعسفية والملاحقات القضائية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان.

كما دعا إلى فتح تحقيقات شاملة في جميع مزاعم التعذيب والحرمان من الرعاية الطبية والعقوبات المهينة للمحتجزين.