البث الحي
حريات|العالم

البرلمان الأوروبي يطالب البحرين بإيقاف عقوبة الإعدام

البرلمان الأوروبي أعرب عن قلقه العميق لتردي أوضاع حقوق الإنسان واستمرار الاعتقالات التعسفية والملاحقات القضائية بالبحرين (الجزيرة)
البرلمان الأوروبي أعرب عن قلقه العميق لتردي أوضاع حقوق الإنسان واستمرار الاعتقالات التعسفية والملاحقات القضائية بالبحرين (الجزيرة)
11/3/2021

طالب البرلمان الأوروبي مملكة البحرين بإيقاف عقوبة الإعدام كخطوة نحو إلغائها. ودعا إلى مراجعة جميع أحكام الإعدام لضمان احترامها للمعايير الدولية، وإنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

ودعا مشروع القرار، الذي يطرح للتصويت اليوم الخميس في جلسة عامة في بروكسل، رئيس الوزراء الجديد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، إلى استخدام سلطته لدفع البلاد نحو الإصلاح السياسي واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وطالب الدولَ الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بدعم الإفراج الفوري عن المدافعين عن حقوق الإنسان، كشرط أساسي لتعزيز التعاون بين الاتحاد والمنامة.

وأعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه العميق لتردي أوضاع حقوق الإنسان واستمرار الاعتقالات التعسفية والملاحقات القضائية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان.

كما دعا إلى فتح تحقيقات شاملة في جميع مزاعم التعذيب والحرمان من الرعاية الطبية والعقوبات المهينة للمحتجزين.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

حقوق الإنسان في البحرين.. الولايات المتحدة تتفاعل مع رسالة من 15 منظمة حقوقية وألمانيا تراقب الوضع

أكدت الولايات المتحدة تلقي رسالة من 15 منظمة حقوقية، طالبت فيها إدارة الرئيس جو بايدن بمعالجة “التراجع المأساوي” لحقوق الإنسان في البحرين، في وقت أكدت ألمانيا أنها تراقب الوضع بدقة.

مطالبات دولية بإطلاق سراح 6 محتجزين في البحرين

طالبت منظمة أميركية وتقرير لفريق أممي معني بالاحتجاز التعسفي بإطلاق سراح 6 نشطاء بحرينيين تم اعتقالهم “بشكل تعسفي وبدون إذن قضائي وتعرضوا للتعذيب لانتزاع الاعترافات”، وفق تعبير المنظمة.

المزيد من حريات

بعد فشل تدويلها.. الأمم المتحدة تدعو إلى محاكمات وطنية لمجرمي الحرب بسوريا

باشليه: محاولات إحالة فظائع سوريا للجنائية الدولية باءت بالفشل (رويترز)

محكمة سعودية تؤيد الحكم الصادر على الناشطة لجين الهذلول

لجين الهذلول بعد إطلاق سراحها (مواقع التواصل الاجتماعي)

أرقام صادمة.. الصليب الأحمر: أسر تمزّق شملها وصداقات انفصمت عراها بسوريا

السوريون طوّحت بهم الظروف في مختلف دروب المنافي بفعل التهجير القسري والقتل (رويترز)

بعضهم حالته حرجة.. دعوة دولية للوصول إلى مهاجرين أصيبوا في حريق بصنعاء

نحو 100 ألف مهاجر يصلون إلى اليمن كل عام عن طريق البحر من القرن الأفريقي، على أمل السفر شمالا إلى السعودية وما وراءها (الجزيرة)
الأكثر قراءة

ما قصة إلغاء ولي عهد الأردن زيارته للأقصى وعلاقته بمنع طائرة نتنياهو من العبور للإمارات؟

الأمير الحسين بن عبد الله كان محتملا أن يزور القدس للصلاة بالأقصى في ذكرى الإسراء والمعراج (الأوروبية)

هذه الدول علقت استخدام هذا اللقاح المضاد لكورونا بسبب مخاوف من حدوث جلطات

وول ستريت جورنال تكشف.. إسرائيل استهدفت 12 سفينة نفط إيرانية متجهة إلى سوريا

السفن الإيرانية تعرضت عام 2020 لـ6 هجمات على الأقل (الجزيرة)

دون تسول أو خداع.. كيف تعيش في أوروبا بجنيه واحد فقط في اليوم

حصدت تجربة كوراغ قرابة 12 مليون مشاهدة على منصة يوتيوب (مواقع التواصل الاجتماعي)