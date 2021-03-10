البث الحي
حريات|يمن

بعضهم حالته حرجة.. دعوة دولية للوصول إلى مهاجرين أصيبوا في حريق بصنعاء

نحو 100 ألف مهاجر يصلون إلى اليمن كل عام عن طريق البحر من القرن الأفريقي، على أمل السفر شمالا إلى السعودية وما وراءها (الجزيرة)
نحو 100 ألف مهاجر يصلون إلى اليمن كل عام عن طريق البحر من القرن الأفريقي، على أمل السفر شمالا إلى السعودية وما وراءها (الجزيرة)
10/3/2021

دعت المنظمة الدولية للهجرة إلى إتاحة الوصول العاجل لتقديم المساعدات الإنسانية لمهاجرين أصيبوا في حريق شب الأحد الماضي في مركز لاحتجاز المهاجرين بالعاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت المنظمة إن من غير المعروف عدد ضحايا الحريق، لكنها أشارت إلى أن ما يربو على 170 مصابا منهم لا يزالون يخضعون للعلاج، عدد منهم في حال حرجة.

وأضافت المنظمة -في بيان لها- أن مركز الاحتجاز كان فيه نحو 900 مهاجر، معظمهم إثيوبيون، لحظة اندلاع الحريق.

من جهتها، قالت منظمة "مواطَنة من أجل حقوق الإنسان" اليمنية إن أفرادا من جماعة الحوثي هم من تسبب في اندلاع الحريق، عندما أطلقوا قذائف على شرفات مركز الاحتجاز، في محاولة لفض إضراب عن الطعام كان ينفذه مهاجرون أفارقة احتجاجا على ظروف احتجازهم.

وبحسب تقرير منظمة "مواطنة من أجل حقوق الإنسان"، فإن الحريق أدى إلى وفاة عدد من المهاجرين وإصابة آخرين، وإن جماعة الحوثي تعتقل عددا من الجرحى، ومنعت دخول المساعدات الإغاثية إليهم، كما منعت أسرهم من زيارتهم.

وفي وقت سابق، قالت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة إن حريقا شب في مركز إيواء للمهاجرين بالعاصمة اليمنية صنعاء، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص بينهم حراس، وإصابة أكثر من 170 آخرين يوم الأحد.

وقالت كارميلا غودو المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وكالة الهجرة -على تويتر- إن العدد الإجمالي للقتلى جراء الحريق قد يكون أعلى، وما زال سبب الحريق غير معروف.

وكان لاجئون إثيوبيون قد تظاهروا أمس أمام مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بصنعاء، تنديدا بالحريق. وطالب اللاجئون بتحقيق مستقل في الحادثة ومعاقبة الضالعين فيها، وإطلاق سراح جميع المحتجزين.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

مقتل 8 أشخاص في حريق بمركز للمهاجرين باليمن

قالت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة إن حريقا شب في مركز إيواء للمهاجرين بالعاصمة اليمنية (صنعاء)، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص بينهم حراس، وإصابة أكثر من 170 آخرين أمس الأحد.

المزيد من حريات

أرقام صادمة.. الصليب الأحمر: أسر تمزّق شملها وصداقات انفصمت عراها بسوريا

السوريون طوّحت بهم الظروف في مختلف دروب المنافي بفعل التهجير القسري والقتل (رويترز)

بعد أنباء الإفراج عنهم.. تجديد حبس كتاب صحفيين مصريين

الأكاديمي والكاتب رامي شعث (يمين) والناشط السياسي خالد داود (مواقع التواصل)

حث فيه الولايات المتحدة للوقوف مع الشعب.. بيان من سيناتور أميركي للرئيس بايدن حول انتهاكات حقوق الإنسان بالبحرين

السيناتور وايدن سلم بيانه بالذكرى العاشرة للحركة المؤيدة للديمقراطية في البحرين (رويترز)

أمنستي: استمرار العنف ضد النساء في العالم العربي

عنف أسري متزايد ضدّ النساء زمن كورونا (غيتي إيميجز)
الأكثر قراءة

أخيرا خرج عن صمته.. قصر باكنغهام يرد على التصريحات النارية للأمير هاري وزوجته ميغان

الضغوط اشتدت على العائلة الملكية البريطانية لحملها على الرد على اتهامات العنصرية من قبل الأمير هاري وزوجته ميغان (الفرنسية)

الشيخ كشك.. عاش فارسا ومات ساجدا

كشك الذي نافس نجوم شرائط الكاسيت في السبعينيات والثمانينات، طافت شهرته الآفاق داخل مصر وخارجها (الجزيرة)

طابع أصدره إقليم كردستان العراق بمناسبة زيارة البابا يثير غضب تركيا وهذا ردها

إقليم كردستان العراق أجرى استفتاء عام 2017 قوبل برفض عراقي وإقليمي وغربي (رويترز)

محطة أكويو.. هل تدخل تركيا نادي السلاح النووي؟

بوتين وأردوغان خلال افتتاحهما اليوم عبر الفيديو المرحلة الثالثة لمحطة أكويو النووية (الأناضول)