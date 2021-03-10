بعضهم حالته حرجة.. دعوة دولية للوصول إلى مهاجرين أصيبوا في حريق بصنعاء

دعت المنظمة الدولية للهجرة إلى إتاحة الوصول العاجل لتقديم المساعدات الإنسانية لمهاجرين أصيبوا في حريق شب الأحد الماضي في مركز لاحتجاز المهاجرين بالعاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت المنظمة إن من غير المعروف عدد ضحايا الحريق، لكنها أشارت إلى أن ما يربو على 170 مصابا منهم لا يزالون يخضعون للعلاج، عدد منهم في حال حرجة.

وأضافت المنظمة -في بيان لها- أن مركز الاحتجاز كان فيه نحو 900 مهاجر، معظمهم إثيوبيون، لحظة اندلاع الحريق.

من جهتها، قالت منظمة "مواطَنة من أجل حقوق الإنسان" اليمنية إن أفرادا من جماعة الحوثي هم من تسبب في اندلاع الحريق، عندما أطلقوا قذائف على شرفات مركز الاحتجاز، في محاولة لفض إضراب عن الطعام كان ينفذه مهاجرون أفارقة احتجاجا على ظروف احتجازهم.

وبحسب تقرير منظمة "مواطنة من أجل حقوق الإنسان"، فإن الحريق أدى إلى وفاة عدد من المهاجرين وإصابة آخرين، وإن جماعة الحوثي تعتقل عددا من الجرحى، ومنعت دخول المساعدات الإغاثية إليهم، كما منعت أسرهم من زيارتهم.

وفي وقت سابق، قالت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة إن حريقا شب في مركز إيواء للمهاجرين بالعاصمة اليمنية صنعاء، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص بينهم حراس، وإصابة أكثر من 170 آخرين يوم الأحد.

وقالت كارميلا غودو المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وكالة الهجرة -على تويتر- إن العدد الإجمالي للقتلى جراء الحريق قد يكون أعلى، وما زال سبب الحريق غير معروف.

وكان لاجئون إثيوبيون قد تظاهروا أمس أمام مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بصنعاء، تنديدا بالحريق. وطالب اللاجئون بتحقيق مستقل في الحادثة ومعاقبة الضالعين فيها، وإطلاق سراح جميع المحتجزين.