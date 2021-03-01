نائب الرئيس الإيراني يقر بإهمال حقوق الطائفة السنية والنساء

أقر إسحاق جهانغيري النائب الأول للرئيس الإيراني بإهمال بلاده حقوق الطائفة السنية والنساء.

وخلال مشاركته في فعالية بمحافظة غُلستان، تطرق جهانغيري إلى عدد من مشاكل البلاد، وفق ما نقلته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا).

ولفت إلى أن الشعب يتمتع بحقوق متساوية في البلاد بغض النظر عن الدين والطائفة والعرق.

وأضاف "أعترف بأن حقوق السنّة والنساء مهملة"، مشيرا إلى أن الحكومة الإيرانية تسعى لرفع عدد النساء في المواقع القيادية.

وأكد أن حل المشاكل التي تواجه السنة في البلاد تقع على عاتق الحكومة. وأشار إلى ضرورة منح الأمل للشباب والنساء وأتباع مختلف الطوائف بشأن مستقبل إيران.