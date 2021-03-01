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حريات|صين

رويترز: الصين تشن حملة شرسة على المشتكيات من الاضطهاد

من مظاهرة نادرة في عام 2009 لإيغوريين يحجتجون على الاضطهاد (الفرنسية)
من مظاهرة نادرة في عام 2009 لإيغوريين يحجتجون على الاضطهاد (الفرنسية)
1/3/2021-|آخر تحديث: 2/3/202112:09 PM (مكة المكرمة)

أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن الصين شنت حملة شرسة وغير مسبوقة، تشمل هجوما على نساء اشتكين من تعرضهن لانتهاكات، وذلك للرد على الضغوط العالمية المتزايدة بشأن معاملتها للأقلية المسلمة.

ومع تزايد المزاعم عن انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ، إذ اتهمت أعداد متزايدة من المشرعين الغربيين الصين بممارسة إبادة جماعية، تعمل بكين على التشكيك في شهادات نساء من الإيغور كانت وراء تقارير عن سوء المعاملة في الفترة الأخيرة.

وحدد المسؤولون الصينيون نساء بالاسم، ونشروا ما قالوا إنها بيانات ومعلومات طبية خاصة عن خصوبتهن، واتهموا بعضهن بإقامة علاقات جنسية، وقالوا إن واحدة منهن مصابة بعدوى تنتقل عبر الاتصال الجنسي.

وقال المسؤولون إن هذه المعلومات تمثل دليلا على سوء السلوك، مما يشكك في روايات النساء عن الانتهاكات في شينجيانغ.

وقال شو جويشيانغ نائب رئيس إدارة الدعاية في شينجيانغ، في مؤتمر صحفي في ديسمبر/كانون الأول الماضي عقد في إطار حملة الصين لمواجهة الانتقادات، "اتخذنا إجراءات جادة لتفنيد بعض أعمال الإعلام المقززة". وتشمل الحملة إفادات استمرت ساعات ولقطات مصورة لسكان الإقليم وأفراد أسر يتحدثون.

وتظهر مراجعة رويترز لعشرات الساعات من العروض في الأشهر الأخيرة، وتقارير تقع في مئات الصفحات، بالإضافة إلى مقابلات مع خبراء، أن هناك حملة دقيقة وواسعة النطاق تشير إلى مخاوف الصين من فقد السيطرة على ما يروى عن شينجيانغ.

وقال جيمس ميلوارد أستاذ التاريخ الصيني بجامعة جورج واشنطن والخبير في السياسات الخاصة بشينجيانغ، "أحد أسباب قلق الحزب الشيوعي من شهادات النساء هو أنها تقوّض الفرضية الأولية لما يقوم به هناك وهي أنه يكافح الإرهاب".

وأضاف "حقيقة وجود عدد كبير جدا من النساء في المعسكرات.. لا تبدو عليهن أي مظاهر للعنف، تُظهر أن هذا الأمر لا علاقة له بالإرهاب".

وتمثل أقلية الإيغور الغالبية ضمن نحو مليون شخص أفادت تقديرات الأمم المتحدة بأنهم محتجزون في معسكرات في شينجيانغ في إطار ما تقول الحكومة المركزية إنها حملة لمكافحة الإرهاب.

وتشمل الاتهامات التي يوجهها بعض النشطاء والساسة الغربيون إلى الصين، التعذيب والعمل القسري والتعقيم.

وتنفي الحكومة الصينية الاتهامات بارتكاب انتهاكات فيما تطلق عليها مراكز التدريب المهني في الإقليم الواقع في أقصى غربي البلاد، وتقول إن المزاعم بانتهاكات جنسية ممنهجة لا أساس لها من الصحة.

المصدر : رويترز

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