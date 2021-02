نشر المرصد العراقي لحقوق الإنسان صورًا صادمة قال إنها لسجن تلكيف في محافظة نينوى شمالي العراق التقطت في وقت سابق.

وتظهر في الصور مشاهد اكتظاظ غرف السجن بالنزلاء. وطالب المرصد الحكومة العراقية بتحسين أوضاع السجون وخصوصًا سجون الأحداث.

وأثارت الصور ردود فعل غاضبة -عبر مواقع التواصل الاجتماعي- من واقع السجون الحكومية في العراق والوضع الإنساني داخلها.

ووصفت كبيرة مستشاري الأزمات في منظمة العفو الدولية "دانتيلا روفيرا" الصور بالمروّعة مطالبة التحالف الدولي والمنظمات الدولية، مثل الصليب الأحمر وجميع المهتمين بأمن العراق، بالعمل على عدم احتجاز السجناء الشباب الذين ظهروا في الصور في مثل هذه الظروف غير الإنسانية.

