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حريات|فلسطين

بينهم 93 قاصرا و8 نساء.. إسرائيل تعتقل مئات الفلسطينيين في شهر

سلطات الاحتلال الإسرائيلية تقوم بحملات اعتقال يومية بحق الفلسطينيين (الأوروبية)
سلطات الاحتلال الإسرائيلية تقوم بحملات اعتقال يومية بحق الفلسطينيين (الأوروبية)
7/2/2021

اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أثناء شهر يناير/كانون الثاني المنصرم 456 فلسطينيا بينهم 93 قاصرا و8 نساء، وفق ما أوردت هيئات فلسطينية حقوقية.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة-القدس، في تقرير، إن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية شهر يناير/كانون الثاني 2021 نحو 4500 أسير.

وأوضح التقرير أن بين المعتقلين في السجون الإسرائيلية 37 أسيرة، في حين بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو 140 طفلا، وعدد المعتقلين الإداريين نحو 450 معتقلا.

وتستخدم إسرائيل قانونا بريطانيا قديما يتيح لها اعتقال أشخاص بلا محاكمة مدة تراوح بين 3 و6 أشهر تكون قابلة للتجديد بحجة وجود ملف سرّي لديهم.

وقالت المؤسسات في تقريرها "شهد العام المنصرم، وبداية العام الحالي ارتفاعا في أوامر الاعتقال الإداري التي بلغت النساء والأطفال وكبار السن، آخرهم الطفل الأسير والمريض أمل نخلة (17عاما) المعتقل إداريا لمدة 6 أشهر".

وجاء في التقرير "تستمر سلطات الاحتلال في اعتقال الأفراد إداريا بذريعة ملف سرّي لا يمكن الإفصاح عنه، منتهكين حق المعتقل في معرفة التهم الموجهة ضده، ومنتهكين بذلك الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة".

ويتناول التقرير أوضاع بعض المعتقلين المرضى في السجون الإسرائيلية، كما ذكر أن هناك 355 معتقلا فلسطينيا أصيبوا بفيروس كورونا منذ تفشي الوباء في مارس/آذار العام الماضي.

 

المصدر : رويترز

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