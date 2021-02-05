واشنطن ترحب بإطلاق سراح معتقلين سعوديين يحملان الجنسية الأميركية

رحبت الولايات المتحدة بالإفراج عن مواطنين أميركيين سعوديين أمس الخميس، وأعربت المتحدثة باسم البيت الأبيض عن الأمل في رؤية مزيد من التحسن.

وذكرت منظمات حقوقية اليوم الجمعة، أن السلطات السعودية أطلقت سراح إعلاميين سعوديين يحملان الجنسية الأميركية كانا موقوفين منذ عامين.

وقالت المنظمات إن السعودية أفرجت مؤقتاً، أمس الخميس، عن الإعلاميين بدر الإبراهيم وصلاح الحيدر، بعد نحو عامين من الاعتقال. إذ تم توقيفهما ضمن حملة طالت معارضين في أبريل/نيسان 2019، ووجّهت إليهما تهم متعلقة بجرائم إرهابية.

وحسب التغريدات، فإن الإعلاميين سوف يخضعان لجلسة محاكمة في 8 مارس/آذار المقبل دون تفاصيل أكثر عن التهم المنسوبة إليهما.

🔴 هام

في ضوء قيام السلطات بالإفراج المؤقت عن صلاح الحيدر وبدر الإبراهيم، ندعو جميع الأحرار للمشاركة بحملة تطالب بالإفراج عن بقية معتقلي أبريل 2019 الذين اعتقلوا تعسفياً مع الحيدر والإبراهيم، وذلك عبر التغريد بوسم #اين_معتقلو_ابريل، على مدار هذا اليوم (5 فبراير 2021). pic.twitter.com/FibarxJ4CT — معتقلي الرأي (@m3takl) February 5, 2021

وأطلق الحساب ذاته في تغريدة له حملة تطالب بالإفراج عن بقية موقوفي أبريل/نيسان 2019، دون تحديد عددهم.

بعد أن أفرجت السلطات -مؤقتاً- عن كل من:

– بدر الإبراهيم

– صلاح الحيدر

نطالب السلطات بالإفراج عن بقية معتقلي #حملة_ابريل 2019 بشكل فوري ومن دون قيد أو شرط مسبق. — معتقلي الرأي (@m3takl) February 5, 2021

بدورها، اعتبرت مبادرة الحرية (منظمة حقوقية مقرها واشنطن) في بيان لها أن الإفراج المؤقت عن الإبراهيم والحيدر تقدم مرحب به، معربة عن أملها في إطلاق سراح الآخرين.

ورحبت منظمة العفو الدولية أيضا بالإفراج عن المعتقلين، ودعت الحكومة السعودية إلى إخلاء سبيل "جميع الصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان فورا وبغير شروط".

ووجهت واشنطن انتقادات سابقة للرياض بشأن ملف حقوق الإنسان، وسط ترقب كبير في مستوى العلاقات بين البلدين مع وصول جو بايدن لرئاسة الولايات المتحدة، بينما تدور أحاديث رسمية بالرياض عن علاقات متوازنة مع واشنطن.