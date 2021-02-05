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حريات|السعودية

واشنطن ترحب بإطلاق سراح معتقلين سعوديين يحملان الجنسية الأميركية

منظمات حقوقية رحبت بالإفراج عن المعتقلين وطالبت بإخلاء سبيل جميع الصحفيين والنشطاء (رويترز)
منظمات حقوقية رحبت بالإفراج عن المعتقلين وطالبت بإخلاء سبيل جميع الصحفيين والنشطاء (رويترز)
5/2/2021

رحبت الولايات المتحدة بالإفراج عن مواطنين أميركيين سعوديين أمس الخميس، وأعربت المتحدثة باسم البيت الأبيض عن الأمل في رؤية مزيد من التحسن. 

وذكرت منظمات حقوقية اليوم الجمعة، أن السلطات السعودية أطلقت سراح إعلاميين سعوديين يحملان الجنسية الأميركية كانا موقوفين منذ عامين.

وقالت المنظمات إن السعودية أفرجت مؤقتاً، أمس الخميس، عن الإعلاميين بدر الإبراهيم وصلاح الحيدر، بعد نحو عامين من الاعتقال. إذ تم توقيفهما ضمن حملة طالت معارضين في أبريل/نيسان 2019، ووجّهت إليهما تهم متعلقة بجرائم إرهابية.

وحسب التغريدات، فإن الإعلاميين سوف يخضعان لجلسة محاكمة في 8 مارس/آذار المقبل دون تفاصيل أكثر عن التهم المنسوبة إليهما.

وأطلق الحساب ذاته في تغريدة له حملة تطالب بالإفراج عن بقية موقوفي أبريل/نيسان 2019، دون تحديد عددهم.

بدورها، اعتبرت مبادرة الحرية (منظمة حقوقية مقرها واشنطن) في بيان لها أن الإفراج المؤقت عن الإبراهيم والحيدر تقدم مرحب به، معربة عن أملها في إطلاق سراح الآخرين.

ورحبت منظمة العفو الدولية أيضا بالإفراج عن المعتقلين، ودعت الحكومة السعودية إلى إخلاء سبيل "جميع الصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان فورا وبغير شروط".

ووجهت واشنطن انتقادات سابقة للرياض بشأن ملف حقوق الإنسان، وسط ترقب كبير في مستوى العلاقات بين البلدين مع وصول جو بايدن لرئاسة الولايات المتحدة، بينما تدور أحاديث رسمية بالرياض عن علاقات متوازنة مع واشنطن.

المصدر : الجزيرة + وكالات
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