اعتقلت الأم وطفلها من بيتها في الإسكندرية وتم إخفاؤهما لعامين قبل أن يظهرا في النيابة

قالت منظمات حقوقية مصرية إن نيابة أمن الدولة شهدت أمس السبت ظهور السيدة منار عادل أبو النجا البالغة من العمر 27 عاما (وهي معيدة في جامعة طنطا) وطفلها البالغ 3 سنوات تقريبا، وذلك بعد إخفائها قسريًا مدة عامين منذ إلقاء القبض عليها على ذمة القضية 970 لسنة 2020 أمن دولة.

ودان نشطاء وحقوقيون الواقعة، معتبرينها سابقة مفزعة، ومطالبين بوقف الممارسات الأمنية تجاه المدنيين والسعي إلى إظهار جميع المختفين قسريا دون أي تأخير.

مصر: ظهور المعتقلة #منار_عادل وطفلها #البراء في نيابة أمن الدولة العليا بعد #اختفاء_قسري لفترة زمنية قاربت على العامين (714 يومًا). يُذكر أن ضباط الأمن الوطني قاموا باختطافهم من محل سكنهم بمحافظة #الإسكندرية بتاريخ 9 مارس 2019. pic.twitter.com/s9mTlWryQn — We Record – نحن نسجل (@WeRecordAR) February 20, 2021

ورأت منظمات حقوقية أنه على السلطات المصرية الإفراج فورا عن منار ورضيعها، في حين اعتبر نشطاء أن إخفاء طفل لمدة 714 يوما جريمة يجب أن يعاقَب المسؤول عنها.

وقالت الناشطة الحقوقية سارة محمد إن الطفل اختطف مع أمه من بيتهما بينما كان عمره 11 شهرا فقط.

وألقي القبض على منار وطفلها الرضيع البراء يوم 9 مارس/آذار 2019 من منزلها في الإسكندرية، بحسب الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.

الأمل لاينقطع.. بعد سنتين من الاختفاء القسري ظهور أم وطفلها في نيابة أمن الدولة. يا أهالي المختفين قسريا في كل مكان.. لا تيأسوا.. لاتفقدوا الأمل https://t.co/P38wIoKllJ — هيثم غنيم (@HaithamGhoniem) February 20, 2021