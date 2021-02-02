البث الحي
حريات|العالم

في يومه العالمي.. ورود ورياضة في مواجهة فوبيا الحجاب

من حفل تكريم سابق لـ400 فتاة في السليمانية لارتدائهن الحجاب (قناة رووداو الكردية)
من حفل تكريم سابق لـ400 فتاة في السليمانية لارتدائهن الحجاب (قناة رووداو الكردية)
2/2/2021

يصادف الأول من فبراير/شباط اليوم العالمي للحجاب والذي يأتي هذا العام تحت شعار "إنهاء فوبيا الحجاب" وسط دعوات لمنع التمييز ضد المرأة المحجبة.

وبرزت عدة تفاعلات عبر وسم #WorldHijabDay ووسوم عدة أخرى، حيث شاركت النساء المحجبات بصور لهن وهن يرتدين الحجاب حول العالم، وعبرن عن سعادتهن به، وأكدن أنه لا يسبب لهن أي قيود.

كما شهدت التفاعلات مشاركة المغردات لتجاربهن مع ارتداء الحجاب، واللاتي استنكرن تحت وسم #EndHijabophobi الدعوات المجتمعية المنتشرة لخلعه رغم كونه جزءا من عقيدتهن الدينية.

وتزامنا مع اليوم العالمي، قام عدد من أعضاء الرابطة الأوكرانية للمرأة المسلمة بتوزيع الورود للاحتفال والتوعية بشأن التعصب الذي تواجهه المسلمات في جميع أنحاء العالم.

وفي بريطانيا، شارك عدد من المحجبات في ماراثون لإحدى المنظمات الخيرية في لندن، والتي تعمل على جمع الأموال لصالح الجياع والمشردين في فلسطين والإيغور.

وتدور فعاليات اليوم العالمي للحجاب حول محاولة زيادة الوعي بشأن الحجاب، وتعميق فهم الآخرين له، وتعزيز التسامح الديني.

وتم الاحتفال لأول مرة باليوم العالمي للحجاب في عام 2013. وقد جاءت الفكرة من المسلمة البنغالية "ناظمة خان" التي تقيم في ولاية نيويورك الأميركية.

ورغم السخرية من المحجبات أحيانا في الغرب وربطه باضطهاد الإناث أو التشدد الديني، فإن ذلك لم يمنع ناظمة خان من ارتدائه، معتبرة أنه رمز للإيمان وللجمال وللتواضع.

وكانت خان قد عانت، بعد انتقالها مع عائلتها إلى الولايات المتحدة الأميركية منذ أن كانت تبلغ من العمر 11 عامًا، من سخرية البعض منها بسبب ارتدائها الحجاب في المدرسة، واستمرت المضايقات في مدرستها الثانوية وفي الجامعة، وأصبحت المضايقات أسوأ بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وحاولت ناظمة خان تغيير هذه الصورة النمطية عن الحجاب بإطلاق "يوم الحجاب العالمي" لجذب التعاطف وتشجيع النساء المسلمات وغير المسلمات اللواتي لا يرتدين الحجاب على ارتدائه وخوض التجربة، مضيفة أن الهدف من ذلك تعزيز التسامح الديني حول العالم.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

حزب مارين لوبان يقترح قانونا لتوسيع حظر الحجاب بفرنسا ويتحدث عن حرب مع "الفكر المتطرف"

كشفت زعيمة اليمين المتطرف بفرنسا مارين لوبان الجمعة عن مقترح قانون لمنع ما أسمته “الفكر المتطرف”، بما في ذلك توسيع حظر الحجاب ليشمل الفضاء العام في البلاد، كما تحدثت عن حرب عالمية يشنها هذا الفكر.

المزيد من حريات

على وقع أعمال عنف حديثة.. دعوة أممية للعدالة والمساءلة وجبر الضرر بدارفور

أعمال العنف الأخيرة بدارفور فاقمت من الأزمة الإنسانية المستفحلة أصلا بفعل سنين من الصراع (رويترز)

مرصد أوروبي يدعو إسرائيل للإفراج الفوري عن موظفة أممية

عناصر من الشرطة الإسرائيلية على مدخل القدس (الأناضول)

شبكة حقوقية: تصفية 113 مدنيا بينهم 36 طفلا و6 سيدات في سوريا

عناصر الشرطة السورية متهمون بعمليات تصفية وقتل خارج القانون (رويترز)

في يوم الجذام العالمي وفي ظل كورونا.. دعوة للقضاء على التمييز بسبب المرض

الخبيرة الأممية: المصابون بالجذام يحرمون من الحق في الحياة الأسرية والتعليم والسكن والتوظيف منذ آلاف السنين (وسائل التواصل)
الأكثر قراءة

"أجازه" فقيه حنبلي قبل قرنين ورفضته جامعة باريس ومنعته كنائس الغرب.. كيف أهدى العثمانيون التطعيم إلى العالم؟

احذر منه.. نص خبيث تتلقاه على هاتفك يسرق معلوماتك ويضر بمن تراسله عبر واتساب

القصد من عملية الاحتيال هذه قصف مستخدمي أندرويد بالإعلانات التي تدر عائدات على المجرمين، أو خداع الأشخاص للتسجيل في خدمة اشتراك (الأناضول)

بريطانيا تفتح باب الجنسية للملايين من سكان هونغ كونغ.. وهذه هي الأسباب

تتوقع الحكومة البريطانية أن يستفيد من الإقامة الجديدة أكثر من 321 ألف شخص سنويا (غيتي)

بالفيديو- هدف بعد 34 تمريرة وآخر بإنهاء خرافي.. ليفربول والصحافة البريطانية يمدحان "الساحر" صلاح

صلاح يسجد شكرا لله بعد هدفه الثاني لليفربول بمرمى وست هام (رويترز)