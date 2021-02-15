مرسوم رئاسي فلسطيني مرتقب بشأن إغلاق ملف الاعتقالات السياسية

كشف أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب عن أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيصدر خلال أيام مرسوما بإغلاق ملف الاعتقالات السياسية.

وأضاف الرجوب -خلال حديثه لتلفزيون فلسطين الحكومي- أن المرسوم يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال "(بخصوص) موضوع الحريات ووقف الملاحقات وإذا كان هناك معتقلون، خلال الأيام القادمة سيصدر مرسوم ملزم من الرئيس لكل القوى الفلسطينية، هنا (في الضفة) وفي المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) بإغلاق هذا الملف".

وأضاف "سنقدم صيغة للرئيس الفلسطيني لإصدار المرسوم"، دون تفاصيل أكثر عن عدد من سيستفيد من هذا القرار أو من سيقدم.

وفي سياق متصل، قال الرجوب في معرض رده على من يهاجمون حماس "حماس خصم مش سهل، وبدنا نتفق معهم من أجل إنجاح الانتخابات".

وتوافقت الفصائل الفلسطينية في القاهرة الأسبوع الماضي على عدة مسائل إجرائية تتعلق بالانتخابات المتفق على مواعيدها: التشريعية في 22 مايو/أيار، الرئاسية في 31 يوليو/تموز، والمجلس الوطني في 31 أغسطس/آب.

وعانى الفلسطينيون من آثار الانقسام السياسي المستمر بين حركتي فتح وحماس منذ عام 2007، وعلى رأسها الاعتقالات على خلفية الانتماء السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وذكرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (رسمية) في تقريرها ليناير/كانون الثاني الماضي أنها تلقت 38 شكوى تتعلق بالاحتجاز التعسفي ولأسباب سياسية لـ16 في الضفة الغربية و22 في قطاع غزة، دون تقديم إحصاء كامل بعدد الموقوفين.