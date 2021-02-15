البث الحي
حريات|الولايات المتحدة الأميركية

بعد تعليقاته الجدلية بشأن العنصرية.. استقالة مقدم النسخة الأميركية من "ذا باتشلر"

العنصرية تثير جدلا واسعا في الولايات المتحدة مع رفض واسع لأنشطة دعاة تفوق العرق الأبيض (رويترز)
العنصرية تثير جدلا واسعا في الولايات المتحدة مع رفض واسع لأنشطة دعاة تفوق العرق الأبيض (رويترز)
15/2/2021

قدم الإعلامي كريس هاريسون مقدّم النسخة الأميركية من برنامج تلفزيون الواقع "ذا باتشلر" استقالته من منصبه مؤقتا بعد تعليقات أدلى بها بشأن العنصرية تعرضت لانتقادات شديدة.

وأقرّ هاريسون السبت بأنه أخطأ خلال البرنامج الذي يتولى تقديمه منذ عام 2002 في الدفاع عن مشارِكة اعتذرت عن عدم حضورها حفلة أقيمت في مزرعة سابقة كان يعمل فيها عبيد.

وكتب هاريسون (49 عاما) على شبكة "إنستغرام" الاجتماعية "في تبريري للعنصرية التاريخية، دافعت عنها".

وأضاف "أشعر بالخجل عندما ألاحظ إلى أي درجة لم أكن مطلعا. لقد كنت مخطئا جدا". واعتذر من "مجتمع السود والسكان الأصليين والملونين" قائلا "أنا آسف جدا".

وأشار هاريسون إلى أنه قرر "المغادرة لبعض الوقت"، بعدما تشاور مع الشركة المنتجة "وورنر براذرز" ومع شبكة "إيه بي سي" (ABC).

ويتمحور البرنامج على رجل واحد ينبغي أن يختار شريكة من بين مجموعة مرشحات. وللمرة الأولى منذ نحو عقدين، يكون نجم النسخة الأميركية من "ذا باتشلر" رجلا أميركيا من أصول أفريقية هو مات جيمس.

وكان جمهور هذا البرنامج الذي يحظى بشعبية كبيرة أطلق في خضم موجة الغضب من مقتل جورج فلويد خلال الصيف الماضي عريضة طالب فيها بأن يضم "ذا باتشلر" عزبا أسود للمرة الأولى.

وتعرضت إحدى المرشحات خلال الموسم الحالي وتدعى رايتشل كيركونيل لانتقادات بعد نشرها صورا قديمة لها خلال مشاركتها في حفلة تتمحور حول موضوع "الجنوب الأميركي القديم" الذي يذكّر بالعبودية. واعتذرت بعدها قائلة إن جهلها "كان عنصريا".

وعندما سئل كريس هاريسون أخيرا عن القضية، اعتبر في حديث على محطة "إكسترا تي في" أن ثمة "فرقا كبيرا" بين صورة تم التقاطها في 2018 و2021، ثم اتهم منتقدي المرشحة بـ"تدمير حياتها".

واعتذر مرة أولى الخميس عن كلامه، لكنّ عريضة تطالب برحيله بقيت قيد التداول، ووصل عدد موقعيها الأحد إلى نحو 40 ألفا.

المصدر : الفرنسية

حول هذه القصة

تحرك بالكونغرس إزاء مؤشرات عنصرية مقلقة داخل الجيش.. هل يقبل البيض بجنرال أسود قائدا للبنتاغون؟

بينما يستعد الوسط السياسي في واشنطن لتنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة غدا الأربعاء، تتصاعد في الجيش الأميركي “العنصرية” ومظاهر تأييد نظرية تفوق “العرق الأبيض”، مما يعتبره بعض المشرعين مؤشرا خطيرا

أطلقت حملة لمواجهتها.. أمنستي: تكنولوجيا التعرف على الوجه تفاقم العنصرية النظامية

دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إلى حظر تام لاستخدام وتطوير وإنتاج وبيع تكنولوجيا التعرف على الوجه بغرض المراقبة الجماعية من جانب الشرطة وغيرها من الأجهزة الحكومية لأنها “تفاقم الممارسات العنصرية”.

المزيد من حريات

مرسوم رئاسي فلسطيني مرتقب بشأن إغلاق ملف الاعتقالات السياسية

مظاهرة سابقة تدين الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية (الجزيرة نت)

معسكرات ومراكز اعتقال.. إيواء طالبي اللجوء في بريطانيا يفجر الغضب في وجه حكومة جونسون

عدد من طالبي اللجوء السياسي أثناء مظاهرة في ميدان جورج عقب أن طعن رفيق لهم تركي في غلاسكو (رويترز)

دعوات لمحاكمة الهند بجرائم ضد الإنسانية في كشمير

القوات الهندية في إقليم كشمير متهمة بالقيام باعتقالات تعسفية وجرائم عديدة ضد الإنسانية (رويترز)

10 سنوات على الربيع.. حقوقيون دوليون ينتقدون الوضع الحقوقي في البحرين

الباحثة البحرينية آلاء الشهابي أكدت أن البلاد بعد 2011 عادت أسوأ مما كانت عليه (غيتي-أرشيف)
الأكثر قراءة

هذا ما يحدث لجسمك عند تناول التمر يوميا

تنديد دولي واسع بهجوم أربيل.. الرئيس العراقي يصفه بالتصعيد الخطير وتعهد أميركي بدعم التحقيق

الصواريخ أطلقت من منطقة تقع على بعد نحو 8 كيلومترات إلى الغرب من أربيل (وكالات)

غضب من استقبال مصر فريقا من جنوب أفريقيا رفض المغرب دخوله خوفا من سلالة جديدة لفيروس كورونا

مبنى الاتحاد المصري لكرة القدم (مواقع التواصل)

لتأمين مستقبلك المالي.. اتخذ هذه الخطوات قبل تقاعدك

كلما اقتربت فترة التقاعد أصبح من الضروري أن تكون أكثر تحفظا في استثماراتك (شترستوك)