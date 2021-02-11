24 منظمة تطلب من بايدن إسقاط الملاحقات بحق أسانج

دعت 24 منظمة منها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومراسلون بلا حدود إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى التخلي عن الملاحقات بحق مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج.

وترى المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة أن ملاحقة أسانج "تهدد حرية الصحافة" وتشكل سابقة "تجرم" ممارسة مهنة الصحافة.

والأسترالي (49 عاما) مسجون في بريطانيا بانتظار أن ينظر القضاء البريطاني في الاستئناف ضد تسليمه للولايات المتحدة.

واعتُقل أسانج في أبريل/نيسان 2019 بعد 7 سنوات أمضاها في سفارة الإكوادور في لندن، حيث لجأ بعد انتهاك شروط كفالته، خوفا من تسليمه إلى الولايات المتحدة أو السويد، حيث واجه قضية بتهمة اغتصاب طعن فيها وتم إسقاطها لاحقا.

وأسانج ملاحق من القضاء الأميركي بتهمة التجسّس خصوصا، وبسبب نشره اعتبارا من العام 2010 أكثر من 700 ألف وثيقة سرّية تتعلّق بالأنشطة العسكريّة والدبلوماسيّة الأميركية، خاصة في العراق وأفغانستان. وفي حال إدانته يمكن أن يسجن لمدّة 175 عاماً.

وتتهم الولايات المتحدة مؤسس موقع ويكيليكس بتعريض مصادر الاستخبارات الأميركية للخطر، وينفي أسانج هذا الاتهام. ومن بين الوثائق التي تم تسريبها شريط فيديو يظهر مقتل مدنيين بنيران جنود أميركيين في العراق في يوليو/تموز 2007، وبين القتلى صحفيان من وكالة رويترز للأنباء.