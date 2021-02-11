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حريات|الولايات المتحدة الأميركية

24 منظمة تطلب من بايدن إسقاط الملاحقات بحق أسانج

الولايات المتحدة تتهم مؤسس موقع ويكيليكس بتعريض مصادر الاستخبارات الأميركيّة للخطر (رويترز)
الولايات المتحدة تتهم مؤسس موقع ويكيليكس بتعريض مصادر الاستخبارات الأميركيّة للخطر (رويترز)
11/2/2021

دعت 24 منظمة منها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومراسلون بلا حدود إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى التخلي عن الملاحقات بحق مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج.

وترى المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة أن ملاحقة أسانج "تهدد حرية الصحافة" وتشكل سابقة "تجرم" ممارسة مهنة الصحافة.

والأسترالي (49 عاما) مسجون في بريطانيا بانتظار أن ينظر القضاء البريطاني في الاستئناف ضد تسليمه للولايات المتحدة.

واعتُقل أسانج في أبريل/نيسان 2019 بعد 7 سنوات أمضاها في سفارة الإكوادور في لندن، حيث لجأ بعد انتهاك شروط كفالته، خوفا من تسليمه إلى الولايات المتحدة أو السويد، حيث واجه قضية بتهمة اغتصاب طعن فيها وتم إسقاطها لاحقا.

وأسانج ملاحق من القضاء الأميركي بتهمة التجسّس خصوصا، وبسبب نشره اعتبارا من العام 2010 أكثر من 700 ألف وثيقة سرّية تتعلّق بالأنشطة العسكريّة والدبلوماسيّة الأميركية، خاصة في العراق وأفغانستان. وفي حال إدانته يمكن أن يسجن لمدّة 175 عاماً.

وتتهم الولايات المتحدة مؤسس موقع ويكيليكس بتعريض مصادر الاستخبارات الأميركية للخطر، وينفي أسانج هذا الاتهام. ومن بين الوثائق التي تم تسريبها شريط فيديو يظهر مقتل مدنيين بنيران جنود أميركيين في العراق في يوليو/تموز 2007، وبين القتلى صحفيان من وكالة رويترز للأنباء.

المصدر : الفرنسية

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تتهم السلطات الأميركية أسانج مؤسس موقع ويكيليكس، المعتقل في سجن بيلمارش بلندن، بتعريض مصادر استخباراتها للخطر، وأبلغت المحكمة البريطانية التي أصدرت الحكم اليوم نيتها الاستئناف عليه.

مطالبات بعدم تسليم جوليان أسانج لأميركا

تجمع أنصار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكليكس أمام محكمة ووليتش البريطانية للمطالبة بعدم ترحيله للولايات المتحدة، ويعتقد أنصاره أن محاكمته “مسيّسة” لأنه نشر تسريبات تفضح ما يقولون إنها انتهاكات أميركا في حربها على العراق وأفغانستان. تقرير: مينا حربلو تاريخ البث: 2020/2/25

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